Γουόκερ: Συστήθηκε στην Ελλάδα από την εμφάνισή του κόντρα στην ΑΕΚ
Στις 7 Οκτωβρίου του 2026, η ΑΕΚ φιλοξένησε την Σαλόν Βίλπας για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.
Η φινλανδική ομάδα διεκδίκησε μέχρι το τέλος τη νίκη, ωστόσο ο Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ... έκλεψαν το ματς από τους αντιπάλους τους στο φινάλε και χάρισαν στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα την πρώτη νίκη στη διοργάνωση.
Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, τη μεγαλύτερη ζημιά στην ΑΕΚ την είχε κάνει ο Λέλαντ Γουόκερ.
Ο Αμερικανός γκαρντ και νυν παίκτης του ΠΑΟΚ, είχε πετύχει 28 πόντους (7/16 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7/8 βολές), 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
🔎 Leland Walker se convirtió en solo el segundo jugador de la @BasketballCL en registrar +20 puntos y +5 asistencias en sus dos primeros partidos.¡Solo TJ Shorts había conseguido algo así! Vs AEK: 28 PTS y 7 AST Vs Falco-Vulcano: 21 PTS y 8 AST https://t.co/fJZx60ufAb— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 22, 2026
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