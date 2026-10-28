Ο Λέλαντ Γουόκερ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, αφού συστήθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Σαλόν Βίλπας, σκοράροντας 28 πόντους στην «Ένωση».

Στις 7 Οκτωβρίου του 2026, η ΑΕΚ φιλοξένησε την Σαλόν Βίλπας για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η φινλανδική ομάδα διεκδίκησε μέχρι το τέλος τη νίκη, ωστόσο ο Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ... έκλεψαν το ματς από τους αντιπάλους τους στο φινάλε και χάρισαν στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα την πρώτη νίκη στη διοργάνωση.

Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, τη μεγαλύτερη ζημιά στην ΑΕΚ την είχε κάνει ο Λέλαντ Γουόκερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ και νυν παίκτης του ΠΑΟΚ, είχε πετύχει 28 πόντους (7/16 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7/8 βολές), 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.