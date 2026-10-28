Ο Έργκιν Άταμαν είχε... θερμό εναγκαλισμό με τους Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ.

Από κοντά παρακολούθησε την αναμέτρηση της Μπαχτσεσεχίρ κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Έργκιν Άταμαν.

Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στο γήπεδο, προκειμένου να δει δια ζώσης τον αγώνα της ελληνικής ομάδας, ενώ μάλιστα είχε... θερμό εναγκαλισμό πριν το τζάμπολ με τους Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη.