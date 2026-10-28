Άταμαν: Οι αγκαλιές με Όσμαν και Καλάθη
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Ο Έργκιν Άταμαν είχε... θερμό εναγκαλισμό με τους Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ.
Από κοντά παρακολούθησε την αναμέτρηση της Μπαχτσεσεχίρ κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Έργκιν Άταμαν.
Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στο γήπεδο, προκειμένου να δει δια ζώσης τον αγώνα της ελληνικής ομάδας, ενώ μάλιστα είχε... θερμό εναγκαλισμό πριν το τζάμπολ με τους Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: facebook_TRT SPOR Yıldız
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