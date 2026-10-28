Παίκτης του ΠΑΟΚ για την επόνενη τριετία θα είναι ο Λέλαντ Γουόκερ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν θα δοθεί με μορφή δανεισμού στην Κλούζ-Ναπόκα.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λέλαντ Γουόκερ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε δικό της τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να ενταχθεί στο πλάνο την ομάδας από την επόμενη σεζόν, καθώς μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, θα παίξει με τη μορφή δανεισμού στην Κλούζ-Ναπόκα.

Ο Γουόκερ εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Σαλόν Βίλπας, ενώ έγινε γνωστός στη χώρα μας από το ματς κόντρα στην ΑΕΚ που πέτυχε 28 πόντους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«O Αμερικανός γκαρντ Leland Walker στον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Leland Walker, ο οποίος εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας μας για τα επόμενα τρία χρόνια. Η απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ με ελεύθερη μεταγραφή από την Salon Vilpas αποτελεί μία στρατηγική κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας ως το 2029.

Για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου (2026-27), θα αγωνιστεί με την μορφή του δανεισμού στην U-BT Cluj-Napoca, με την οποία θα συμμετάσχει στο BKT EuroCup, στην Αδριατική Λίγκα και στο πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Ο γεννημένος στις 12 Απριλίου 2003 στην Ινδιανάπολη, Leland Walker, έχει ύψος 1μ.85, είναι γκαρντ και τον περασμένο Απρίλιο αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Wisconsin. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν με την Salon Vilpas, με την οποία είχε 30,6 πόντους σε 5 αγώνες στο Βasketball Champions League και 25,7 πόντους μέσο όρο σε 6 αγώνες του πρωταθλήματος Φινλανδίας.»