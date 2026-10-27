ΠΑΟΚ: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλός του στο EuroCup
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπαχτσεσεχίρ. Φιλοξενήθηκε στην Τουρκία για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup και γνώρισε την ήττα από την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς με 84-81.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έχει ρεκόρ 3-2 στον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Για την έκτη αγωνιστική, γυρίζει στο σπίτι του, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες.
Την Τρίτη (03/11), η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα υποδεχθεί τη Ρόμα SPQR στην «PAOK Sports Arena». Το τζάμπολ στην αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 20:00.
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