Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ: Ο Άταμαν θα παρακολουθήσει το ματς
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Ο Έργκιν Άταμαν έδωσε το παρών στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μπαχτσεσεχίρ με τον ΠΑΟΚ.
Η Μπαχτσεσεχίρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) σε ένα ντέρμπι για... γερά νεύρα καθώς η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είναι από τα φαβορί για την κορυφή.
Ο Εργκίν Άταμαν παρευρέθηκε στο γήπεδο «Sinan Erdem» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μαζί με τον γιο του Σαρπ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🏀 Ο Εργκίν Αταμάν στο γήπεδο για το Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ! https://t.co/rcY8HxlBJ0— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 27, 2026
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