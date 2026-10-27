Ο Έργκιν Άταμαν έδωσε το παρών στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μπαχτσεσεχίρ με τον ΠΑΟΚ.

Η Μπαχτσεσεχίρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup (27/10, 18:00, Live στο Gazzetta) σε ένα ντέρμπι για... γερά νεύρα καθώς η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είναι από τα φαβορί για την κορυφή.

Ο Εργκίν Άταμαν παρευρέθηκε στο γήπεδο «Sinan Erdem» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μαζί με τον γιο του Σαρπ.

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