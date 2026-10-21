Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 87-78 της Ουλμ για την τρίτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Οι δηλώσεις του MVP, Τσέντι Όσμαν.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την τρίτη του νίκη στο φετινό EuroCup, καθώς έριξε στο... καναβάτσο την Ουλμ στη Θεσσαλονίκη (87-78). Ο Τσέντι Όσμαν, που ήταν MVP του παιχνιδιού, σε σχετικές του δηλώσεις στάθηκε στη δυσκολία της σημερινής αναμέτρησης αλλά και στη σωματική και πνευματική ετοιμότητα που θα πρέπει να έχει ο Δικέφαλος του Βορρά, ενόψει του ντέρμπι κορυφής με την Μπαχτσεσεχίρ, στην Τουρκία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Όσμαν:

Για τον τίτλο του MVP:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά πολύ σημαντική νίκη για μας. Μετά το ματς με τη Λιετκαμπέλις ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Κάναμε πολλά λάθη. Παίξαμε καλή άμυνα στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά κάναμε πολλά λάθη. Θα βελτιωθούμε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Την επόμενη εβδομάδα πάμε στην Τουρκία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σωματικά και πνευματικά».

Για την άμυνα και το τι έπαιξε ρόλο στο ματς:

«Πιστεύω και η άμυνα και η επίθεση μαζί. Παίξαμε σταθερά ως ομάδα, αν εξαιρέσουμε τις βολές και τα λάθη. Έχασα και εγώ πολλές βολές, αλλά θα το διορθώσω. Παίξαμε καλό μπάσκετ και άμυνα. Είχαμε ups and downs, αλλά θα βελτιωθούμε. Σίγουρα, μπορούμε και δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε άμυνα. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι».