Όπως και με τη Μανρέσα, ο Μπριν Ταϊρί βγήκε μπροστά στην 4η περίοδο (με 12 από τους 19 πόντους του) και οδήγησε τον ΠΑΟΚ, στη νίκη, με 87-78 επί της Ουλμ.

Το έκανε με τη Μανρέσα, τότε με 19 πόντους από τους 20 πόντους στην τέταρτη. Το έκανε και απόψε, με 12 από τους 19 πόντους του ο Μπριν Ταϊρί και οδήγησε τον ΠΑΟΚ (μαζί με τον Όσμαν που είχε 21) στη νίκη με 87-78 επί της Ουλμ, για να πάει στο 3-1 στον όμιλο.

Οι γηπεδούχοι ήταν πολύ νευρικοί, με τον Καλάθη να λείπει ξανά, έχοντας 7 ασίστ για 21 λάθη (!), αλλά με την άμυνα τους, οδήγησαν την Ουλμ σε 19 λάθη και κατάφεραν να πάρουν αυτό που ήθελαν.

Ο αγώνας:

O ΠΑΟΚ μπήκε αρκετά νευρικά στην επίθεση, χωρίς ιδιαίτερο λόγο και όσο περνούσε η ώρα, έκανε την Ουλμ να νιώθει άνετα και να πάει μέχρι και το +7 (13-20). Με τον Αλεξάντερ να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθάει με επιθετικά ριμπάουντ, αλλά και ένα τρίποντο του Μπαζίνα, επέστρεψε για το 19-20 της 1ης περιόδου. Με τον Μήτρου-Λονγκ πέρασε και μπροστά (21-20), αλλά οι Γερμανοί αντέδρασαν, συνεχίζοντας να στοχεύουν κάθε μις-ματς στην επίθεση τους (25-32) με τον Γουότσον. Ο Χάτζινς ήρθε από τον πάγκο ζεστός, ο Αλεξάντερ συνέχισε να πιέζει στο επιθετικό ριμπάουντ (33-32), αλλά η Ουλμ με τον Σίτου να καρφώνει, και να... ξεσηκώνει αντιδράσεις, πήγε στο 35-39. Η αντίδραση του γηπέδου και ο Χάτζινς κυρίως, έφεραν το 46-42 στο τέλος του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ πήγε να χτίσει ένα μομέντουμ (49-42), αλλά παρέμενε νευρικός στην επίθεση και σε καθαρές καταστάσεις, με την Ουλμ να μειώνει (51-48). Με Μπαζίνα, Ταϊρί, Μήτρου-Λονγκ στην περιφέρεια, οι γηπεδούχοι πήγαν για πρώτη φορά στο +9 (57-49), αλλά με τα λάθη του, επέτρεψε στους Γερμανούς να επιστρέψουν και πάλι (59-55). Η νευρικότητα δεν έφευγε με τίποτα στην επίθεση (59-59), ο Ταϊρί όμως έδωσε λύσεις για το 63-59, με Όσμαν και Γκρέι να ακολουθούν (68-63). Με τρίποντο του Φόστερ και βολές από τον Όσμαν, πήγε στο 75-66, ενώ με τον Ταϊρί να φτάνει τους 8 πόντους στην 4η περίοδο, προηγήθηκε ξανά με, με τον Αταμνά να απαντά με τρίποντο (77-71). Με βολές εκατέρωθεν, το σκορ πήγε στο 80-73 και με πολλά σφυρίγματα, πήγαμε στο 83-78 με γκολ-φάουλ του Σιμς. Το τελικό 87-78, γράφτηκε με τις βολές των Ταϊρί και Μπαζίνα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σε ένα παιχνίδι που είχε 21 λάθη (για μόλις 7 ασίστ), κατάλαβε ότι μόνο μέσα από την άμυνα του μπορεί να κερδίσει.

MVP O… Μπριν Ταϊρί, καθώς όπως με τη Μανρέσα, έτσι και σήμερα, βγήκε μπροστά στην 4η περίοδο, έχοντας 12 πόντους σε εκείνο το διάστημα και 19 συνολικά (6/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 7/9 τρίποντα)

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 21 πόντους (11/15 βολές) και για ένα ακόμα παιχνίδι, πρωταγωνίστησε.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… O Τζέιλεν Σιμς της Ουλμ, είχε 17 πόντους, με 6/12 σουτ συνολικά, ενώ χτυπούσε διαρκώς τους κοντύτερους γκαρντ του ΠΑΟΚ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι δεν κατάφερε και πάλι να έχει επιρροή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μένοντας στους 5 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 21 λάθη του ΠΑΟΚ και τα 19 της Ουλμ, είναι πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά οι 9/20 βολές των Γερμανών σε ένα τέτοιο παιχνίδι, μπορεί και να έκαναν τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 46-42, 59-55, 87-78