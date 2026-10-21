Δείτε τα highlights από την εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ με 87-78.

Ο ΠΑΟΚ υπέβαλλε τον ρυθμό του στο Παλατάκι κόντρα στην Ουλμ και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες. Υποδέχθηκε τη γερμανική ομάδα για την 4η αγωνιστική του EuroCup και επικράτησε με 87-78.