ΠΑΟΚ - Ουλμ 87-78: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τα highlights από την εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ με 87-78.
Ο ΠΑΟΚ υπέβαλλε τον ρυθμό του στο Παλατάκι κόντρα στην Ουλμ και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες. Υποδέχθηκε τη γερμανική ομάδα για την 4η αγωνιστική του EuroCup και επικράτησε με 87-78.
Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi
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