Σάκοτα ενόψει ΠΑΟΚ: «Θα πρέπει ν’ αλλάξουμε "πρόσωπο" ως ομάδα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ και τόνισε πως πρέπει να αλλάξει «πρόσωπο» η ομάδα του.

Για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (24/10, 17:30 LIVE από το Gazzetta) μίλησε στις δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο τεχνικός της «Ένωσης» τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να αλλάξει «πρόσωπο» και να βελτιωθεί μέχρι να γίνουν οι διορθώσεις που πρέπει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Παίζουμε σ’ ένα ματς με απαιτήσεις. Η αξία του αντιπάλου μας είναι γνωστή. Όπως είπα και σε προηγούμενη δήλωσή μου, θα πρέπει ν’ αλλάξουμε «πρόσωπο» ως ομάδα. Πιο κοντά στη δική μου φιλοσοφία. Πρέπει να προσπαθήσουμε ν’ αποκτήσουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Αντιλαμβάνομαι, ότι λόγω των πολλών απουσιών δεν έχουμε βρει χημεία, αλλά πρέπει να αντέξουμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βελτιωθούμε. Ειδικά μέχρι να κάνουμε τις διορθώσεις, που πρέπει».