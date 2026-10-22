Από τον «millennial» Καλάθη, στον... «Gen Z» Μπαζίνα

Ο Νικ Καλάθης έλειψε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ουλμ, ο Νάσος Μπαζίνας όμως ήταν εκεί, κάνοντας τη δική του προσπάθεια να... μπει στα παπούτσια του.

Η μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ, ήταν η πρώτη κίνηση ενίσχυσης που ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς, ενόψει της σεζόν που ξεκίνησε. Και μάλλον δεν ήταν τυχαίο ότι συνέβη αυτό. Και άλλες περιπτώσεις ήταν προχωρημένες-κλεισμένες, αλλά ο ΠΑΟΚ επέλεξε να ανακοινώσει πρώτα την απόκτηση ενός από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες παίκτες της γενιάς του.

Η διαδικασία της προσαρμογής στα νέα δεδομένα, προφανώς και είναι κάτι που καλείται να περάσει και ο ίδιος ο Μπαζίνας, αλλά και κάθε παίκτης, ο οποίος αλλάζει περιβάλλον. Και μάλιστα, στα δεδομένα μιας ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ, με τις καθημερινές απαιτήσεις ενός προπονητή όπως ο Αντρέα Τρινκιέρι και με συμπαίκτες, μεταξύ άλλων, τον Νικ Καλάθη και τον Τσέντι Όσμαν.

Ο πρώτος μάλιστα, ήταν ένας από τους Έλληνες γκαρντ, που αποτελούσαν πρότυπα για τον Μπαζίνα. 14 χρόνια διαφοράς είναι αυτά. Ο Καλάθης γεννημένος το 1989, ο Μπαζίνας το 2003. Τα έφερε έτσι το μπάσκετ, να βρεθούν μαζί στον ΠΑΟΚ, να μοιράζονται την ίδια θέση, σε πολύ διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Ο πρώτος στα τελευταία χρόνια του, ο δεύτερος στα πρώτα και με τις προοπτικές μπροστά του, να είναι πολλές.

Ο Μπαζίνας στο 87-78 του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ χθες, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, έμεινε στο παρκέ για 19:28. Είχε 8 πόντους (1/1 τριπ., 5/8 βολές), πήρε 3 ριμπάουντ, έκλεψε 3 φορές τη μπάλα, έκανε και 2 λάθη, κέρδισε 5 φάουλ και έκανε 3 λάθη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρώτος που μπήκε να τον αγκαλιάσει, ήταν ο Καλάθης. «My rook» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένας legend της Euroleague και μοιράστηκε μία από τις φωτογραφίες που τον απαθανατίζει να έχει στην αγκαλιά του τον Μπαζίνα.

«Ήταν σημαντικά τα λεπτά του Μπαζίνα. Φυσικά, είναι διαφορετικό να είσαι point guard στον Προμηθέα και διαφορετικό να είσαι point guard σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ακόμα μου προκαλεί πολλούς πονοκεφάλους ο Μπαζίνας... Πολλούς! Και λίγο πόνο στο στομάχι επίσης! Αλλά την ίδια στιγμή, μας έδωσε πράγματα απόψε (σ.σ. χθες)» ανέφερε χθες ο Τρινκιέρι, ο οποίος έχει το δικό του... τρόπο με τον 23χρονο γκαρντ (τα έκλεισε πριν τέσσερις μέρες).

Ένα κομμάτι αυτού του τρόπου, το είδαμε και δημόσια, μετά από εκείνο το φιλικό με την Ούντινε. Την επομένη, ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τη Νάπολι, ο Μπαζίνας είχε 12 πόντους και ήταν σε αυτούς που είχαν ξεχωρίσει. Και στην καθημερινότητα της ομάδας, ο Ιταλός κόουτς, που βάζει ψηλά τον πήχη για το διεθνή γκαρντ (όπως και για όλους), τον πιέζει πολύ. Δε θα το έκανε, αν δεν τον πίστευε...