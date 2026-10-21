Τρινκιέρι: «Έχουμε κάτι που μας λείπει σαν ομάδα»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε την έδρα του και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες. Ο «δικέφαλος του βορρά», αντιμετώπισε την Ουλμ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και επικράτησε με 87-78.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε το δικό του σχόλιο μετά το παιχνίδι και στάθηκε στα λάθη της ομάδας και ανέβασε ότι κάτι λείπει στον ΠΑΟΚ σαν ομάδα.

Ο Τρινκιέρι είπε

«Ελέγχαμε τον ρυθμό, ήμασταν καλοί αμυντικά, κάναμε και 21 λάθη και μας κόστισε αυτό αλλά σε γενικά πλαίσια παίξαμε καλή άμυνα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, όμως, και έτσι προχωράμε».

Για την άμυνα: «Όταν δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό στην επίθεση, βρίσκουμε από την άμυνα. Τουλάχιστον η ομάδα μου βρήκε το σωστό κλειδί για να νικήσει. Στην τέταρτη περίοδο κάναμε οκτώ λάθη νομίζω και αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο. Θα δούμε τα λάθη μας στο video. Έχουμε κάτι που μας λείπει σαν ομάδα».