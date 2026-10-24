Τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ και τον 23χρονο Αμερικανό σκόρερ της Σαλόν Βίλπας, Λέλαντ Γουόκερ.

Ο 23χρονος γκαρντ, Λέλαντ Γουόκερ, έχει μπει... εκρηκτικά στη φετινή σεζόν με τη φινλανδική ομάδα, μετρώντας ήδη 24.5 πόντους και 7.5 ασίστ σε δύο παιχνίδια ομίλων στο BCL, ενώ στα προκριματικά της διοργάνωσης, την πήρε από το χέρι και την πήγε στους ομίλους έχοντας 34.7 πόντους μ.ο. ανά αγώνα!

Πριν μερικές ημέρες, ο Αμερικανός άλλαξε μανατζερική στέγη, με τη BeoBasket του Μίσκο Ραζνάτοβιτς να τον εκπροσωπεί πλέον, ενώ με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, ήδη έχει μπει στα ραντάρ διάφορων ομάδων του επόμενου επιπέδου στη Ευρώπη.

Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει την περίπτωση του συγκεκριμένου παίκτη (όπως διάφορους αλλους) από τα προκριματικά του BCL, τον περασμένο Σεπτέμβριο και από την ομάδα δεν επιβεβαιώνει κανένας το σενάριο που θέλει να έχει συμφωνήσει από τώρα με τον Γουόκερ.

Από την άλλη, υπάρχει η φήμη πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του, καθώς και σενάριο για άλλη ελληνική ομάδα που ρώτησε για το στάτους του. Ο Γουόκερ από ό,τι φαίνεται κάνει "γκελ" στην αγορά αυτό το διάστημα, δεδομένου ότι μπορεί να βγει από τη Σαλόν Βιλπάς ανά πάσα στιγμή, ωστόσο από πλευράς ΠΑΟΚ, διαψεύδεται οποιοδήποτε σενάριο συμφωνίας για το συγκεκριμένο παίκτη.