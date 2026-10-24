Τρινκιέρι: «Το να... υποφέρεις είναι η κληρονομιά του ΠΑΟΚ»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε ξανά στη μέτρια επιθετική εικόνα του ΠΑΟΚ, αλλά και στην αποφασιστικότητα για τη νίκη, μετά το 65-62 επί της ΑΕΚ, ενώ περιμένει... σταθερότητα.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου...

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Είναι μια καλή νίκη αυτή. Ήταν ένα physical και δύσκολο παιχνίδι. Πιθανότητα πολλοί θα έφυγαν από την τηλεόραση στο ημίχρονο. Αυτή είναι η εικόνα της ομάδας. Πέρα από τα λάθη που κάναμε, είμαι χαρούμενος που προπονώ αυτούς τους παίκτες, γιατί δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και βγάζουν ψυχή στο παρκέ. Σκοράραμε 90 πόντους πριν από τρεις ημέρες. Μετά φτιάξαμε την άμυνα και χάσαμε την επίθεση. Καταφέραμε όμως να κερδίσουμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Κοιτάω την κουλτούρα και τα συναισθήματα που φέρνει η ομάδα».

Για την επίθεση και πώς εξηγείται η εμφάνιση: «Είχαμε ενέργεια σήμερα. Παίξαμε για τρίτο σερί ματς με ομάδα που προερχόταν από κακή ήττα και ήθελε να ανακάμψει. Προσπαθώ να μάθω ακόμη τους παίκτες, για το ποιες είναι οι ανάγκες και τι ώθηση χρειάζονται. Είμαστε αρκετά ασταθείς. Δεν είχαμε ποτέ 21 λάθη και στο προηγούμενο το καταφέραμε. Αν δεν παίξεις επίθεση, η ομάδα δεν παίζει άμυνα. Πρέπει να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Ο Μπαζίνας έπαιξε 22 λεπτά και είχε την ευθύνη να παίζει με αυτή τη φανέλα στη Θεσσαλονίκη. Το να υποφέρεις είναι κληρονομιά του ΠΑΟΚ».

Για τα στοιχεία που δίνουν νίκες και τις προσδοκίες: «Όλοι οι παίκτες ενδιαφέρονται για την ομάδα και τον σύλλογο που εκπροσωπούν και είναι καλό σημείο εκκίνησης γι’ αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δουλεύουμε καθημερινά σκληρά και προσπαθούν να κάνουν αυτά που ζητάω. Κάποιες φορές χρειάζεται περισσότερος χρόνος από όσο περίμενα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ξοδέψαμε πολλή πνευματική ενέργεια στην προετοιμασία. Στο Super Cup δείξαμε στοιχεία για το πού μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα είμαστε σε διαδικασία ανόδου».

Για τον Μήτρου-Λονγκ και την επιστροφή του Καλάθη: «Ο Μήτρου-Λονγκ είχε τραυματισμό και δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Έπρεπε να δώσω λεπτά στον Νικ Καλάθη, γιατί απουσίαζε 15 μέρες. Δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Δεν προλαβαίνει μέσα από τις προπονήσεις για να έχει ρυθμό. Γνωρίζω καλά ότι μέσα από τους αγώνες δίνεις ρυθμό στους παίκτες. Έπρεπε να προετοιμάσουν τον Καλάθη για να έχει ρυθμό για τη συνέχεια».

Για το αν είναι ευχαριστημένος μετά από δέκα επίσημα παιχνίδια: «Διορθώνουμε ένα πράγμα, αλλά μετά παρουσιάζεται κάτι άλλο. Σαν να υπάρχει ένα κενό στο τζάμι και μετά εμφανίζεται κι άλλο. Είναι καλό ότι η ομάδα αντιδρά σε αυτά που θέλω. Είναι σημαντικό να βρούμε σταθερότητα στο προσεχές διάστημα».

Για το τι θέλει από την ομάδα του: «Σταθερότητα στην επίδοση και στην εκτέλεση των αποφάσεων. Όλα είναι θέμα ισορροπίας. Όλοι νομίζουν ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να κερδίζει και με τέτοιο τρόπο, όπως σήμερα».

Για το ποιον ΠΑΟΚ θα δούμε στην Κωνσταντινούπολη με τη Μπαχτσεσεχίρ: «Είμαι αισιόδοξος ότι ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί βελτιωμένος. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Θα πρέπει να κάνουμε την προετοιμασία μας».