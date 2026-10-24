GBL: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη
Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ με την ΑΕΚ και έμεινε αήττητος, ενώ ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καρδίτσα για 3 περιόδους, αλλά στο τέλος πήρε άλλη μια νίκη. Ο Άρης είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μύκονο, ενώ η Δόξα Λευκάδας έκανε ανατροπή και επικράτησε του Ηρακλή. Το Περιστέρι τα χρειάστηκε αλλά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στο Μαρούσι.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 4-0, 8β.
- Άρης 3-1 7β.
- Περιστέρι 3-1, 7β.
- Παναθηναϊκός 4-0 6β.
- ΑΕΚ 2-2 6β.
- Καρδίτσα 2-2, 6β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 1-3 5β.
- Ηρακλής 1-3 5β.
- Μύκονος 1-3 5β.
- Ολυμπιακός 3-0 4β.
- Κολοσσός Ρόδου 1-2 4β.
- Προμηθέας 1-2 4β.
- Μαρούσι 0-4 4β.
- Βίκος Φαlcons 0-3 3β.
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
24/10
Μύκονος - Άρης 72-88
Δόξα Λευκάδας Elabet - Ηρακλής 94-86
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62
Περιστέρι - Μαρούσι 83-81
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 78-64
25/10
Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
Προμηθέας - Ολυμπιακός (13:00)
Eπόμενη αγωνιστική (31/10-1/11)
31/10
Βίκος Φάλκονς - ΑΕΚ 15:00
Καρδίτσα - Κολοσσός 16:00
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 16:00
Mαρούσι - Προμηθέας 17:00
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 17:30
1/11
Ολυμπιακός - Περιστέρι 13:00
Άρης - Παναθηναϊκός 17:15
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