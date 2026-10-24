Δείτε τη βαθμολογία της GBL μετά το τέλος των ματς του Σαββάτου.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το θρίλερ με την ΑΕΚ και έμεινε αήττητος, ενώ ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καρδίτσα για 3 περιόδους, αλλά στο τέλος πήρε άλλη μια νίκη. Ο Άρης είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μύκονο, ενώ η Δόξα Λευκάδας έκανε ανατροπή και επικράτησε του Ηρακλή. Το Περιστέρι τα χρειάστηκε αλλά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στο Μαρούσι.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 4-0, 8β. Άρης 3-1 7β. Περιστέρι 3-1, 7β. Παναθηναϊκός 4-0 6β. ΑΕΚ 2-2 6β. Καρδίτσα 2-2, 6β. Δόξα Λευκάδας Elabet 1-3 5β. Ηρακλής 1-3 5β. Μύκονος 1-3 5β. Ολυμπιακός 3-0 4β. Κολοσσός Ρόδου 1-2 4β. Προμηθέας 1-2 4β. Μαρούσι 0-4 4β. Βίκος Φαlcons 0-3 3β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

24/10

Μύκονος - Άρης 72-88

Δόξα Λευκάδας Elabet - Ηρακλής 94-86

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62

Περιστέρι - Μαρούσι 83-81

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 78-64

25/10

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων (13:00)

Προμηθέας - Ολυμπιακός (13:00)

Eπόμενη αγωνιστική (31/10-1/11)

31/10

Βίκος Φάλκονς - ΑΕΚ 15:00

Καρδίτσα - Κολοσσός 16:00

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 16:00

Mαρούσι - Προμηθέας 17:00

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 17:30

1/11

Ολυμπιακός - Περιστέρι 13:00

Άρης - Παναθηναϊκός 17:15