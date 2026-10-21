ΠAOK: Η βαθμολογία και το επόμενο παιχνίδι στο Eurocup
Η δουλειά έγινε και σήμερα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ταϊρί ξανά καθοριστικό στην 4η περίοδο και τον Όσμαν να είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ, με τους Θεσσαλονικείς να ανεβαίνουν στο 3-1 στον όμιλο.
Την Τρίτη (27/10), πηγαίνει στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ, για το ντέρμπι του 4ου γκρουπ, με τους Τούρκους να γνωρίζουν σήμερα την πρώτη τους ήττα, αφού έχασαν με 86-77 από τη Μπόσνα στο Σαράγεβο.
Η βαθμολογία του ομίλου του ΠΑΟΚ:
1. Μπαχτσεσεχίρ 3-1
2. ΠΑΟΚ 3-1
3. Λιετκάμπελις 3-1
4. Μανρέσα 2-2
5. Ουλμ 2-2
6. Ρόμα BC 2-2
7. Μπόσνα 1-3
8. Μπάλκαν 0-4
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