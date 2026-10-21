ΠAOK: Η βαθμολογία και το επόμενο παιχνίδι στο Eurocup

O ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στον όμιλο του στο Eurocup, με το 87-78 επί της Ουλμ και την ερχόμενη Τρίτη, πηγαίνει για το ντέρμπι του γκρουπ, στην Κωνσταντινούπολη.

Η δουλειά έγινε και σήμερα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ταϊρί ξανά καθοριστικό στην 4η περίοδο και τον Όσμαν να είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ, με τους Θεσσαλονικείς να ανεβαίνουν στο 3-1 στον όμιλο.

Την Τρίτη (27/10), πηγαίνει στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ, για το ντέρμπι του 4ου γκρουπ, με τους Τούρκους να γνωρίζουν σήμερα την πρώτη τους ήττα, αφού έχασαν με 86-77 από τη Μπόσνα στο Σαράγεβο.

Η βαθμολογία του ομίλου του ΠΑΟΚ:

1. Μπαχτσεσεχίρ 3-1

2. ΠΑΟΚ 3-1

3. Λιετκάμπελις 3-1

4. Μανρέσα 2-2

5. Ουλμ 2-2

6. Ρόμα BC 2-2

7. Μπόσνα 1-3

8. Μπάλκαν 0-4