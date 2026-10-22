Γκρέι: «Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας»

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι τόνισε ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει ομάδα που διεκδικεί τίτλους, πρέπει να μειώσει τα λάθη, μετά τα 21 που είχε κόντρα στην Ουλμ.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος φόργουορντ, μετά το 87-78 του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ...

Για τα 21 λάθη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ουλμ: «Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία. Ειλικρινά, πιστεύω ότι πρέπει απλώς να είμαστε πιο έξυπνοι, να προσέχουμε περισσότερο την μπάλα και να παίρνουμε πιο γρήγορες και καλύτερες αποφάσεις. Ήταν μια καλή πρόκληση για εμάς να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που μας πίεζε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αν θέλουμε να γίνουμε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους και να κερδίζουμε περισσότερα παιχνίδια, ιδιαίτερα σημαντικά, πρέπει σίγουρα να μειώσουμε τα λάθη μας».

Για το στοιχείο που πρέπει να βελτιώσει άμεσα ο ΠΑΟΚ: «Προφανώς, πρέπει να προσέχουμε περισσότερο την μπάλα, αλλά και να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα στην άμυνα. Πιστεύω ότι, αν συγκεντρωθούμε περισσότερο και είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην αμυντική μας λειτουργία, είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να σκοράρουν εύκολα απέναντί μας, όταν λειτουργούμε όλοι μαζί και έχουμε κοινή κατεύθυνση στο παιχνίδι μας. Συνολικά, πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι με κάθε αγώνα. Δουλεύουμε σκληρά και σε κάθε προπόνηση, οπότε θεωρώ ότι θα βρεθούμε στο επίπεδο που πρέπει την κατάλληλη στιγμή».

Για την επόμενη αναμέτρηση που είναι απέναντι στην ΑΕΚ και την επιστροφή απέναντι σε πρώην συμπαίκτες του: «Θα είναι ένα καλό παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον. Έχω ακόμη πολλούς συμπαίκτες από την προηγούμενη ομάδα μου και εξακολουθώ να μιλάω πού και πού με κάποιους από αυτούς. Θα είναι σίγουρα συναρπαστικό και θα το απολαύσω. Ανυπομονώ πραγματικά».