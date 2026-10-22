Αλεξάντερ: «Σκληροί στα κρίσιμα λεπτά»

Ο Κάιλ Αλεξάντερ μίλησε για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ, εξήρε την παρουσία του κόσμου και στάθηκε στη σκληράδα που έδειξε η ομάδα του στην 4η περίοδο.

Ο Κάιλ Αλεξάντερ είχε 7 πόντους με 5 επιθετικά ριμπάουντ, επιστρέφοντας από τραυματισμό και μετά το 87-78 του ΠΑΟΚ επί της Ουλμ, ανέφερε στις δηλώσεις του...

Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι που καταφέραμε να απολαύσουμε μπροστά τους, οπότε είμαι ευγνώμων. Μας δίνουν τεράστια ενέργεια. Είμαι ευγνώμων για το αποψινό παιχνίδι, απλώς για την ενέργεια που μεταδίδουν, είναι απίστευτη».

Για την εμφάνισή του και την εικόνα της ομάδας: «Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να μπω στο παιχνίδι τη στιγμή που μπήκα και να δώσω μία μικρή ώθηση, αλλά συνολικά ως ομάδα, απλά συνεχίσαμε να παλεύουμε και δείξαμε ότι στα κρίσιμα λεπτά είμαστε σκληροί και θέλαμε να φέρουμε το έργο εις πέρας. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε. Όπως απόψε, κάναμε πολλά λάθη, πρέπει να προσέχουμε την μπάλα και να εκμεταλλευόμαστε τις μικρές επιθέσεις, χωρίς να αφήνουμε την αντίπαλη ομάδα να επιστρέψει στο παιχνίδι, οπότε υπάρχουν πολλά, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, και νομίζω ότι όλοι μας προσπαθούμε γι’ αυτό».