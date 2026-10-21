ΚΑΕ Άρης: «Κάναμε το Ροστόκ, Παλέ!»

Η ΚΑΕ Άρης μέσω ανάρτησης αποθέωσε τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στη Γερμανία και στήριξαν την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η ΚΑΕ Άρης αποθέωσε τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο Ροστόκ και στήριξε από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα εκατοντάδες φίλοι της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στη γερμανική πόλη και στήριξαν τον Άρη στη νίκη επί της Ροστόκ για το EuroCup.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τα λόγια πλέον έχουν στερέψει.

ΑΡΗ ολέ, κάναμε το Ροστόκ, Παλέ!

Η Ευρώπη παρακολουθεί άφωνη...

Χίλια «ευχαριστώ», ένα για τον καθένα που ήταν χθες στη Γερμανία».