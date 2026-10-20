Άρης: Αποθέωση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη
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Εκατοντάδες φίλοι του Άρη βρίσκονται στο γήπεδο της Ρόστοκ και αποθέωσαν τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του στη διάρκεια του αγώνα.
Η αναμέτρηση του Άρη επί γερμανικού εδάφους εξελίσσεται σε ατέλειωτο πάρτι για τους εκατοντάδες φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο γήπεδο της γερμανικής ομάδας. Οι φίλοι του Άρη έφτασαν στη γερμανική πόλη από διάφορες περιοχές της χώρας και φυσικά έχουν γίνει σημείο αναφοράς και από την ομάδα της Ρόστοκ. Επιφύλαξαν μάλιστα εντυπωσιακή υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη και στους παίκτες του.
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