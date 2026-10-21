Οι εξελίξεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς στην υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Γιώργος Μαυραγάνης παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ.

Ο Γιώργος Μαυραγάνης, συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, είναι το τελευταίο πρόσωπο που συνελήφθη μετά τις καταγγελίες και τις ραγδαίες εξελίξεις που έρχονται στο φως για το ελληνικό μπάσκετ, σύμφωνα με το «Law and Order».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (21/10), ενώ παράλληλα εκδόθηκαν άλλα πέντε εντάλματα, μεταξύ των οποίων και η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το απόγευμα της ίδιας μέρας, έχοντας μόλις επιστρέψει από το εξωτερικό.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία. Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή.