Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη φανταστική εμφάνιση του Άρη στη Γερμανία με αρμονία κινήσεων που παραπέμπει σε καλλιτέχνες.

Μέχρι πρότινος, ο νέος Άρης είχε συστηθεί μέσω της άμυνας. Χθες (19/10) ξεδίπλωσε και το άφθονο επιθετικό ταλέντο στην εμφατική νίκη επί της Ρόστοκ του δίχως όμως να παραβιάσει τις μπασκετικές αρχές του ή να ξεχάσει την ταυτότητά του στην οποία αναφέρθηκε και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ. Και η παράσταση ήταν μοναδική. 110 πόντοι σε εκτός έδρας παιχνίδι – σε 40 αγωνιστικά λεπτά, δίχως παρατάσεις – δεν είναι απλά πολλοί. Απαιτούν αρμονία κινήσεων και στις δύο πλευρές του παρκέ, αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας στο transition παιχνίδι και σωστές αποφάσεις στο «πέντε εναντίον πέντε».

Στο Ρόστοκ, ο Άρης ήταν υπέροχος σε όλα. Ξεκινώντας (πάντα) από την άμυνα και υποχρεώνοντας α) τους Γερμανούς να εκτελούν μόνο τρίποντα για να μην του μείνει η μπάλα στα χέρια, β) να ρίξουν το ποσοστό του 40% σε απελπιστικά ποσοστά και γ) να μην μπορούν να δομήσουν μια σωστή επίθεση και να υποπίπτουν σε διαδοχικά λάθη. Ο Άρης πήρε 29 πόντους από λάθη αντιπάλου και επιπλέον 19 από τις δεύτερες επιθέσεις. Σύνολο: 48!

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον Βασίλη Σπανούλη να χαμογελά 5-6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα γιατί προφανώς, αυτό το δημιούργημα είχε φανταστεί όταν μαζί με τους συνεργάτες του και τον Νίκο Ζήση άρχισαν να χτίζουν την ομάδα. Το small ball της δεύτερης περιόδου είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Όλοι ξέρουν ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς. Το σπουδαιότερο (θα) είναι να μην μπορούν να το διαχειριστούν οι αντίπαλοι.

Το small ball οδήγησε σε υποδειγματική άμυνα με αλλαγές και στην εξάντληση κάθε ποσότητας οξυγόνου του αντιπάλου πριν φτάσει στο σημείο της τελικής προσπάθειας. Δεν ήταν τυχαία η επίδοση των 0/8 μακρινών σουτ στην πρώτη περίοδο, ούτε τα 19 λάθη στα οποία υπέπεσε η Ρόστοκ. Όλα έχουν μια εξήγηση.

Ο Άρης άντλησε ρυθμό και αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνα και το αποτέλεσμα φάνηκε στη δική του αποτελεσματικότητα. Κάποια στιγμή η στατιστική έγραφε 10/17 τρίποντα. Και από τα επτά που χάθηκαν, τα έξι ήταν ελεύθερα γιατί πολύ απλά τα plays ήταν υπέροχα. Σαν τα δύο του Μήτρου Λονγκ (έπαιξε καταπληκτική άμυνα στον Κρόκετ) από την κορυφή ή ένα του Ματ Μόργκαν από επαναφορά κάτω από την μπασκέτα. Ελεύθερα και τα τρία σε δύο παίκτες που «το έχουν» το σουτ.

Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, χρειάστηκε να καταφύγει κανείς στη στατιστική για την ανάδειξη του MVP. Ήταν πράγματι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ; Σύμφωνα με τους αριθμούς, ναι. Βάσει της εξέλιξης του αγώνα, ο Βασίλης Τολιόπουλος «τελείωσε» τους Γερμανούς με τα διαδοχικά τρίποντά του, καθώς ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς είχε εξυπνάδα, σουτ και δημιουργία. Ματ Μόργκαν και Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν στην «5αδα» που έριξε στο καναβάτσο τη Ρόστοκ στη δεύτερη περίοδο ενώ ο Κεμ Μπιρτς συνεχίζει να αποτελεί το παράδειγμα προς μίμηση για τον τίτλο του πλέον αλτρουιστή παίκτη. Δύσκολα θα βρει κανείς πιο τρανταχτό παράδειγμα παίκτη που παίζει αποκλειστικά για την ομάδα. Ο δε Λιντέλ ήταν ο κορυφαίος δημιουργός!

Κι έτσι ο Άρης διεύρυνε το σερί του. 4Χ4 στο Eurocup με προφανή στόχο να πάει ως αήττητος στο Βελιγράδι για τον αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ η οποία δείχνει να είναι η βασική αντίπαλος για την πρωτιά στον όμιλο. Κυρίως όμως βελτιώνεται (επιθετικά) και σταθεροποιείται αμυντικά. Όταν έχεις καλή εικόνα υπάρχουν δύο τρόποι για να μη νικήσεις. Είτε γιατί ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος και ποιοτικότερος είτε από συγκυρίες. Όταν δε, ο Άρης έχει αυτή την εικόνα και χαρακτηρίζεται από τέτοια ποσότητα αυταπάρνησης, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν.

Αντί επιλόγου. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές. Δεν είναι τόσο απλό να εντυπωσιάσεις προσωπικότητα σαν τι δική του η οποία έχει ταξιδέψει και πρωταγωνιστήσει στις… μεγάλες σκηνές. Οι φίλοι του Άρη το έχουν καταφέρει. Το ότι ήταν 1000 άτομα στο Ρόστοκ, για τον Άρη είναι… ό,τι πιο σύνηθες μπορεί να συμβεί. Μόνο όραμα χρειάζεται και τα υπόλοιπα τα κουβαλά στην πλάτη του αυτός ο κόσμος. Πιο εντυπωσιακό, από τα πλάνα του τηλεοπτικού φακού, ήταν οι ένα σωρό 60αρηδες που χοροπηδούσαν σαν μικρά παιδιά κι έγιναν «ένα» με την πιτσιρικαρία. Τέτοια συναισθήματα καλλιεργεί αυτή η ομάδα.