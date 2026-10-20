Σπανούλης: «Είναι τεράστιο αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης περιέγραψε τα συναισθήματα του ιδίου αλλά και των παικτών του όταν μπήκε στην αρένα του Ρόστοκ και αντίκρισε 1000 Αρειανούς.

Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή, ακόμη και στο μυαλό ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει μεγάλες στιγμές στην καριέρα του και ξέρει. Στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του Άρη επί της Ρόστοκ, ο Βασίλης Σπανούλης κατέθεσε για δεύτερη διαδοχική φορά αυτό που ζει με τους φίλους του Άρη. «Είναι κάτι τρομερό. Δεν είμαστε στην Ευρωλίγκα για να παίζουμε σε εύκολα προσβάσιμες πόλεις. Μπήκαμε σε μια έδρα και είδαμε 1000 άτομα στις κερκίδες. Είναι τεράστιο για εμένα και τους παίκτες μου. Μου δίνει κίνητρο να μην κάνουμε ξανά τα λάθη που κάναμε στην Καρδίτσα», είπε και φυσικά… θυμήθηκε για μια ακόμη φορά την Καρδίτσα.

Αναφερόμενος στο παιχνίδι, στάθηκε στην άμυνα. «Αυτή είναι η ταυτότητα μας. Κέρδος είναι η άμυνα μας, ο τρόπος που μπήκαμε στο παρκέ, όπως και οι 24 ασίστ για 9 λάθη. Σιγά-σιγά όλοι καταλαβαίνουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Όλοι έδωσαν το 100% για να βοηθήσουν, όσο και αν έπαιξαν», ενώ ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Στέφαν Γιόβιτς. «Είχα στο μυαλό μου να παίξει, δεν έπαιξε ρόλο η εξέλιξη του αγώνα. Δεν κοιτάζω αντίπαλο ή διαφορά. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ακόμα και 35 λεπτά να κάθονται, στο φινάλε πρέπει να είναι έτοιμοι. Η χρονιά είναι μεγάλη».

Σε ερώτηση για την παρουσία του Χρυστόστομου Χατζηλάμπρου απάντησε ότι… «ας τον αφήσουμε να δουλέψει και να είναι ταπεινός. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να δουλέψει σκληρά. Κι άλλοι παίκτες έκαναν εξαιρετική δουλειά. Οι Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα δεν σκόραραν πολύ, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά σε Κόπλαντ και Κρόκετ. Στην Ελλάδα λέμε ότι αν δεν σκόραρε αυτός, δεν έπαιξε καλά. Βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα σήμερα. Ο Λιντέλ μοίρασε έξι ασίστ».

Για την απουσία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου σημείωσε ότι… «η θλάση στη γάμπα είναι ύπουλη. Το ιατρικό τιμ είναι πάνω του. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα μήνα και βλέπουμε. Κάναμε μεγάλο ρόστερ, πρέπει να κάνουν step-up οι υπόλοιποι. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν ατυχίες».