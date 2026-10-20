Άρης: Τα highlights από τον θρίαμβο των Θεσσαλονικέων (vid)

Άρης: Τα highlights από τον θρίαμβο των Θεσσαλονικέων (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Άρης: Τα highlights από τον θρίαμβο των Θεσσαλονικέων (vid)

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Άρης ισοπέδωσε τη Ροστόκ με 110-79 στη Γερμανία και έκανε το 4/4 στο φετινό EuroCup. Τα highlights της μεγάλης νίκης.

Το... βιολί του ο Άρης! Οι Θεσσαλονικείς ήταν κυριαρχικοί στη Γερμανία, υπέταξαν τη Ροστόκ Σίγουλβς με 110-79 και έκαναν το 4/4 στο φετινό EuroCup! Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησε την αντίπαλη ομάδα να... αναπνεύσει και ήταν «αφεντικό» σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Για τον «Θεό του Πολέμου» δεν υστέρησε κανείς, με την ομάδα της συμπρωτεύουσας να προσφέρει υψηλό σκορ και θέαμα μπροστά σε 800 φιλάθλους, που έδωσαν βροντερό «παρών» στις εξέδρες. Κορυφαίοι οι Ρόμπινσον Ερλ με double-double, Μόργκαν και Ντιμιτρίγεβιτς.

Δείτε τα highlights:

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     