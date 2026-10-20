Άρης: Τα highlights από τον θρίαμβο των Θεσσαλονικέων (vid)
Το... βιολί του ο Άρης! Οι Θεσσαλονικείς ήταν κυριαρχικοί στη Γερμανία, υπέταξαν τη Ροστόκ Σίγουλβς με 110-79 και έκαναν το 4/4 στο φετινό EuroCup! Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησε την αντίπαλη ομάδα να... αναπνεύσει και ήταν «αφεντικό» σε όλη τη διάρκεια του ματς.
Για τον «Θεό του Πολέμου» δεν υστέρησε κανείς, με την ομάδα της συμπρωτεύουσας να προσφέρει υψηλό σκορ και θέαμα μπροστά σε 800 φιλάθλους, που έδωσαν βροντερό «παρών» στις εξέδρες. Κορυφαίοι οι Ρόμπινσον Ερλ με double-double, Μόργκαν και Ντιμιτρίγεβιτς.
Δείτε τα highlights:
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