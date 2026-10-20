Ρόστοκ Σίγουλφς - Άρης 79-110: Τι σόου ήταν αυτό;

Ρόστοκ Σίγουλφς - Άρης 79-110: Τι σόου ήταν αυτό;

Βασίλης Βλαχόπουλος

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Ο Άρης έδωσε τρομερή παράσταση στη Γερμανία και διέλυσε τη Ρόστοκ με 79-110 παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ και διατηρώντας το αήττητο σε τέσσερις αγώνες στο Eurocup.

Τί παιχνίδι ήταν αυτό (;)... Ο Άρης ήταν χάρμα οφθαλμού στη Γερμανία, διέλυσε τη Ρόστοκ, κυρίως όμως ήταν καταπληκτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ παίζοντας τρομερή άμυνα, εκτελώντας με ακρίβεια, προσφέροντας θέαμα και ενθουσιάζοντας τους εκατοντάδες φίλους του που ταξίδεψαν στη γερμανική πόλη για να απολαύσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αγωνιστικά, όλα τελείωσαν νωρίς καθώς η ελληνική ομάδα είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές και από το ημίχρονο (37-58) φρόντισε να απλοποιήσει τα πράγματα.

Ο αγώνας

Ο Άρης βασίστηκε στην εξαιρετική άμυνά του (7-16, 6:30) στο μεγαλύτερο διάστημα της πρώτης περιόδου κι όταν είδε τους Γερμανούς να επιστρέφουν έπειτα από την απογοητευτική (0/8) επίδοσή τους από μακρινή απόσταση, απάντησε με τον ίδιο τρόπο (20-29, 10’). Οι «κίτρινοι» είχαν 6/9 τρίποντα και κυριαρχία (14-6) στα ριμπάουντ.

Χαμηλώνοντας ακόμη περισσότερο το σχήμα και με καλύτερα αντανακλαστικά στην άμυνα ο Άρης πήγε στο +15 (22-37 12’) καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος συνέχισε το κρεσέντο του. Με πολλά κλεψίματα που εξελίχθηκαν σε highlights στο ανοιχτό γήπεδο, διατηρώντας επίσης την εντυπωσιακή ευστοχία από μακρινή απόσταση (10/17) η διαφορά εγκαταστάθηκε πάνω από τους 20 πόντους (37-58) και μάλιστα στο τέλος του ημιχρόνου είχε τέσσερις διψήφιους με Ρόμπινσον Ερλ (13π.), Ντιμιτρίγεβιτς (12π.), Τολιόπουλο (11π.) και Μόργκαν (10π.).

Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα μισά της 3ης περιόδου η διαφορά πήγε στο +17 (47-74) καθώς ο Κεμ Μπιρτς μπήκε στην επιθετική εξίσωση της ομάδας. Με την εξέλιξη του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε το παιχνίδι για να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να διατηρήσει φρέσκους τους παίκτες καθώς ο Ματ Μόργκαν διατήρησε τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (51-81).

 

Η διαφορά έφτασε έως το +36 (51-87) για την ελληνική ομάδα στις αρχές της τελευταίας περιόδου καθώς οι Γερμανοί με πρωταγωνιστή τον Γουίδερς και τα διαδοχικά τρίποντα του μείωσαν τη διαφορά.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… τα έκανε όλα υπέροχα. Φοβερή άμυνα, ακρίβεια στην εκτέλεση και όλα τελείωσαν από το ημίχρονο (37-58).

MVP Ο… Ρόμπινσον Ερλ αν και η επιλογή είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς ο Άρης είχε ένα σωρό πρωταγωνιστές.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Ντιμιτρίγεβιτς, Τολιόπουλος, Μόργκαν, Μπιρτς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γουίδερς μαζί με τον Κρότερ προσπάθησαν να αποτρέψουν τον διασυρμό της ομάδας του.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κόπλαντ μαζί με τους Στόουβ, Κόνοτσουκ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Άρη στο μακρινό σουτ όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε 60%.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 37-58, 51-83, 79-110

Τα ομαδικά στατιστικά:

Aris ThessalonikiFG2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFFDCD+/-PIR
#Players
0E. Mitrou-Long *19:0321/714.3%1/333.3%0/40.0%0/00.0%02202000010-1
3J. Robinson-Earl *26:03219/1560.0%8/1266.7%1/333.3%2/2100.0%46102210111329
4V. Toliopoulos17:24166/1154.5%3/3100.0%3/837.5%1/250.0%0332000002215
7N. Dimitrijevic *20:00174/850.0%1/425.0%3/475.0%6/6100.0%1124130000421
10C. Chatzilamprou07:0752/366.7%1/1100.0%1/250.0%0/00.0%202000000006
24S. Jovic11:4000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000201000111
30M. Morgan19:102013/2065.0%1/520.0%3/650.0%9/9100.0%0333202001523
32E. Liddell22:1072/450.0%0/20.0%2/2100.0%1/250.0%4266100003418
37K. Antetokounmpo10:5663/560.0%3/560.0%0/00.0%0/10.0%112112020238
43T. Antetokounmpo09:4120/00.0%0/00.0%0/00.0%2/450.0%011020000322
92K. Birch *12:2483/475.0%3/475.0%0/00.0%2/2100.0%0441000000113
95A. Mokoka *24:2264/757.1%0/20.0%1/1100.0%3/475.0%134302000437
Team22400000000
TOTAL200:0011035/7149.3%21/4151.2%14/3046.7%26/3281.3%1528432411921832828146
Rostock Seawolves2PT FG3PT FGFTREBBLKFOULS
Head coach: Przemyslaw FrasunkiewiczMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOPFFACD+/-PIR
#Players
0T. Crockett Jr *20:41123/560.0%1/520.0%3/3100.0%1451022002210
2Z. Copeland *19:36151/333.3%2/728.6%7/887.5%011005200256
3D. Lockhart *15:4400/00.0%0/00.0%0/00.0%314100500500
4E. Baggette10:3021/333.3%0/10.0%0/00.0%101302101110
7P. Hartwich18:5221/333.3%0/00.0%0/00.0%123212100125
9D. Lansdowne20:5763/475.0%0/30.0%0/00.0%022521201229
15R. Amaize20:5651/333.3%1/333.3%0/00.0%011202200200
22J. Stove14:2521/520.0%0/30.0%0/00.0%00031240041-6
29O. Klassen *00:0100/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
33T. Withers23:25220/00.0%6/966.7%4/4100.0%0552003103327
34A. Konontsuk *18:3542/366.7%0/30.0%0/00.0%112102310310
51B. Leuchten16:1894/4100.0%0/00.0%1/250.0%2130213203213
Team325000000005
TOTAL200:007917/3351.5%10/3429.4%15/1788.2%122032206192842281969
     

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