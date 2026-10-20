EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη μετά το διπλό επί της Ροστόκ
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Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη στο EuroCup, μετά το διπλό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στην έδρα της Ροστόκ.
Ο Άρης συνεχίζει... ασταμάτητος στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενήθηκαν στην έδρα των Ροστόκ Σίγουλβς για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης και κατάφεραν να πάρουν το διπλό με 110-79.
Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι μόνη πρώτη, έχοντας το 4/4. Η μοναδική ομάδα που μπορεί να φτάσει τον Άρη, είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία παίζει την Τετάρτη (21/10) εντός έδρας κόντρα στη Ζέλι.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη:
- Άρης 4-0
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 3-0
- Ρίγκας Ζέλι 2-1
- Σίγουλβς 1-3
- Μπούργκος 1-2
- Ντερτόνα 1-2
- Λε Μαν 1-2
- Τσεντεβίτα 0-3
@Photo credits: eurokinissi
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