Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη στο EuroCup, μετά το διπλό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στην έδρα της Ροστόκ.

Ο Άρης συνεχίζει... ασταμάτητος στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενήθηκαν στην έδρα των Ροστόκ Σίγουλβς για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης και κατάφεραν να πάρουν το διπλό με 110-79.

Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι μόνη πρώτη, έχοντας το 4/4. Η μοναδική ομάδα που μπορεί να φτάσει τον Άρη, είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία παίζει την Τετάρτη (21/10) εντός έδρας κόντρα στη Ζέλι.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη: