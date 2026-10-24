Ζιάγκος: «Δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος μετά από ήττα»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος παραδέχθηκε την προσπάθεια της Μυκόνου, στάθηκε όμως στα πολλά λάθη που κόστισαν στην ήττα από τον Άρη.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε να διαχειριστεί τις απουσίες παικτών όπως οι Κάναντι, Χάρελ και ρωτήθηκε για την αντίδραση της ομάδας του στην ήττα από τον Άρη. «Δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος μετά από μια ήττα, ειδικά όταν κάνεις 24 λάθη κι έχεις μόνο 15 ασίστ. Προφανώς παίξαμε με μια ποιοτική ομάδα, την πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή. Σοβαρή, δουλεμένη, με ταλέντο και κατεύθυνση. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω την προσπάθειά μας, δεν έχω παράπονο για την επιθυμία των παικτών αλλά κάναμε πολλά λάθη σε νούμερο αλλά και σε αμυντικές αντιδράσεις».

Σε ερώτηση για τον μέχρι στιγμής απολογισμό της ομάδας του βάσει του εξαιρετικά δύσκολου προγράμματος που είχε να διαχειριστεί, είπε ότι… «αν μας έλεγαν ότι θα είχαμε 1-3 με το πρόγραμμα που είχαμε να διαχειριστούμε, θα το αγοράζαμε. Μας πικραίνει όμως το ότι μπορούσαμε να είχαμε πετύχει δύο ακόμη νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ καθώς και τα δύο παιχνίδι χάθηκαν στο σουτ».