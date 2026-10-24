Ο Άρης έφυγε με το διπλό από το κλειστό της «Άνω Μεράς» στη Μύκονο (88-72) και έφτασε την τρίτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Τα highlights του αγώνα.

Ο Άρης συνέχισε το νικηφόρο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 88-72 της Μυκόνου στο «Νησί των Ανέμων» και έκανε το 3-1 στη GBL, ενώ έφτασε τις έξι διαδοχικές νίκες συνολικά.

Για τον «Θεό του Πολέμου» ξεχώρισαν οι Λιντέλ (25 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ρόμπινσον Ερλ (15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Τολιόπουλος (14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), που ήταν καθοριστικός στα δύο τελευταία δεκάλεπτα για την έκβαση του αγώνα.

Δείτε τα highlights: