Σπανούλης: «Δεν εφησυχάζουμε και πάμε με την αλήθεια»

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε τρεις τομείς της στατιστικής εξηγώντας έτσι τον λόγο της νίκης του Άρη στη Μύκονο.

Ο Άρης έκανε την έκτη συνεχόμενη νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης στο συνδρομητικό κανάλι… «δεν εφησυχάζουμε, ούτε όμως και απογοητευόμαστε. Θέλουμε να πηγαίνουμε με την αλήθεια και με την ειλικρίνεια του ενός απέναντι στον άλλον», καθώς η ερώτηση αφορούσε και τα σκληρά λόγια που είχε χρησιμοποιήσει στην ήττα της πρεμιέρας από την Καρδίτσα.

Εξηγώντας για τη νίκη επί της Μυκόνου σημείωσε ότι… «με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, παίξαμε καλά. Τελειώσαμε το παιχνίδι με 25 ασίστ, 14 κλεψίματα και αναγκάσαμε τη Μύκονο να κάνει 23 λάθη. Ήμασταν σωστοί στο παιχνίδι μας, καλοί στην άμυνα και στην επίθεση κυκλοφορήσαμε την μπάλα».

Σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του, είπε… «Οκτώβριο μήνα και για μια νέα ομάδα, είναι δύσκολο να φτάσεις στο ψηλότερο σημείο σου. Συνεχίζουμε να χτιζόμαστε μέσα από τις προπονήσεις, τα παιχνίδια, τις νίκες και τις ήττες με σκοπό να βελτιωνόμαστε στη διάρκεια της χρονιάς».