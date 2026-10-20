Ρόμπινσον Ερλ: Το φανταστικό alley-oop κόντρα στη Ροστόκ (vid)
Ματ Μόργκαν... πάσαρε, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ... κάρφωσε, σε μια απίστευτη συνεργασία των παικτών του Άρη στην έδρα της Ροστόκ Σιγούλβς! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν κυριαρχική στο πρώτο ημίχρονο (58-37) και στις δύο πλευρές του παρκέ, προσφέροντας σκορ και θέαμα.
Στην καλύτερη φάση του πρώτου μέρους, οι Θεσσαλονικείς έφυγαν στο transition, ο Ματ Μόργκαν ύψωσε και ο Ρόμπινσον Ερλ κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των γηπεδούχων.
Full speed. FULL FLIGHT. 🟡⚫️ Jeremiah Robinson-Earl takes off in transition! ✈️ @ARISBCgr | #RoadToGreatness https://t.co/kvLWCUWElY— BKT EuroCup (@EuroCup) October 20, 2026
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