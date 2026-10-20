Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εκπληκτικός για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ροστόκ με 11 πόντους και τρία τρίποντα σε 1,5 λεπτό.

Ο Άρης κάνει «υγιεινό περίπατο» στην έδρα της Ροστόκ Σιγούλβς στο πρώτο ημίχρονο (58-37) και αν συνεχίσει έτσι και στην επανάληψη, θα κάνει το 4/4 στο φετινό EuroCup.

H ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι επιβλητική σε άμυνα και επίθεση, έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της επί γερμανικού εδάφους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ένας από τους κύριους λόγους που οι Θεσσαλονικείς έχουν... ξεφύγει, αφού μετρά 11 πόντους σε μόλις 05:15, ευστοχώντας μάλιστα τρεις φορές έξω από τα 6.75 σε 1,5 λεπτό. Ο Έλληνας γκαρντ, που είναι γνωστή η έφεσή του στο σκοράρισμα από μακρινή απόσταση, πιστοποίησε για ακόμη μια φορά την εκτελεστική του δεινότητα, δίνοντας... αέρα στον «Θεό του Πολέμου».