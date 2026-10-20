Τρινκιέρι: «Αν είμαι ικανοποιημένος; Όχι. Πληρώνομαι για να μην είμαι ικανοποιημένος»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Αντρέα Τρινκιέρι ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Ουλμ (21/10, 20:00) για την 4η αγωνιστική του Eurocup.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο «PAOK Sports Arena» την γερμανική ομάδα με σκοπό να επιστρέψει στις νίκες μετά και την ήττα στη Λιθουανία απέναντι στην Λιετκάμπελις.

Ενόψει του αγώνα με την Ουλμ, ο Αντρέα Τρινκιέρι ανέφερε για το παιχνίδι: «Γνωρίζω πολύ καλά πως αγωνίζονται, έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους. Κάθε αγώνας, βέβαια, έχει διαφορετική εξέλιξη. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να παίξουν γρήγορα, να εκτελέσουν τις επιθέσεις τους σε λιγότερο από 14 δευτερόλεπτα και να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Διαθέτουν αθλητικούς και ψηλούς γκαρντ. Το πιο σημαντικό για εμάς θα είναι τα ριμπάουντ. Εάν καταφέρουμε να περιορίσουμε τις ευκαιρίες τους, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει και πάλι εντός έδρας: «Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν χθες. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας στα μέσα Αυγούστου και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε παίξει ουσιαστικά μόνο μία φορά μπροστά στους φιλάθλους μας. Είναι κάτι που μου λείπει πραγματικά. Δε λείπει μόνο σε εμένα, αλλά και στους παίκτες και σε ολόκληρη την ομάδα. Όλο αυτό το διάστημα παίζαμε συνεχώς εκτός έδρας, χωρίς να φταίει κανείς, απλώς έτσι διαμορφώθηκε το πρόγραμμα. Παίξαμε μόνο δύο φορές στο γήπεδό μας και η μία ήταν χωρίς κόσμο. Ανυπομονούμε, λοιπόν, να αγωνιστούμε ξανά μπροστά στους φιλάθλους μας».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του έως τώρα: «Πρώτα απ’ όλα, χρησιμοποιήσατε μια λέξη που απεχθάνομαι, χωρίς φυσικά να το γνωρίζετε. Τη λέξη «κανονικότητα». Για μένα το φυσιολογικό ισοδυναμεί με το μέσο όρο. Δε θέλω να είμαι στον μέσο όρο. Δε θέλω οι παίκτες μου να είναι στον μέσο όρο. Δε θέλω η ομάδα μου να είναι στον μέσο όρο. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που περίμενα. Αν με ρωτάτε αν είμαι ικανοποιημένος, φυσικά και δεν είμαι. Αλλά δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. Πληρώνομαι για να μην είμαι ικανοποιημένος, για να πιέζω καθημερινά ώστε να μετατρέψουμε κάτι συνηθισμένο σε κάτι ξεχωριστό. Ίσως χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά υπολόγιζα. Πιστεύω, όμως, ότι παιχνίδι με το παιχνίδι μαθαίνουμε πως να γινόμαστε καλύτεροι. Έχω την αίσθηση ότι η εξέλιξή μας είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ και αυτό είναι καλό.

Πιστεύω ότι ακόμη και τον Ιανουάριο θα έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι δε θα είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι δεν θα προσπαθούμε να παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Θέλω να δω περισσότερη σταθερότητα και συνέπεια σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού μας».

Για την κατάσταση των Καλάθη, Αλεξάντερ: «Θα δείτε αύριο…