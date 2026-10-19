Οι 37 πόντοι του Τσέντι Όσμαν κόντρα στον Κολοσσό, ήταν η κορυφαία επίδοση της καριέρας του ως τώρα και ο ΠΑΟΚ... περιμένει τα ακόμα καλύτερα από τον Τούρκο!

Ο Τσέντι Όσμαν δεν έκανε απλά τη διαφορά στη νίκη του "Δικέφαλου του Βορρά" στο κλειστό της Καλλιθέας, με 84-88, το περασμένο Σάββατο, αλλά κυριάρχησε πλήρως, με 37 πόντους και 7/11 τρίποντα.

Ο Τούρκος, αναδείχθηκε MVP της 3ης αγωνιστικής της GBL, με 36 στο ranking και αυτοί οι 37 πόντοι, είναι η κορυφαία επίδοση καριέρας τους ως τώρα!

Στο παρελθόν, έχει σκοράρει άλλες δύο φορές, 33 πόντους με τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας και μία ακόμα 32, με τον ΠΑΟΚ να αναφέρει στη δημοσίευση του με νόημα... "More to come".