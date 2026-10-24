Αν έχει Ταϊρί διάβαινε! Ο Αμερικανός πρωταγωνίστησε και πάλι και με 28 πόντους, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη νίκη επί της ΑΕΚ (65-62 που πάλεψε ως το τέλος.

Το «PAOK Sports Arena» είναι το σπίτι του και αυτήν τη φορά δε χρειάστηκε την 4η περίοδο (όπως με Μανρέσα και Ουλμ) για να κάνει τη διαφορά. Ο Μπριν Ταϊρί με 28 πόντους (6/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές) πήρε ξανά τον ΠΑΟΚ στις πλάτες του και τον οδήγησε στη νίκη, με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να βγάζει μεγάλη ένταση στην άμυνα, με τον Αλεξάντερ να ξεχωρίζει (11 ριμπ.) για να φτάσει στη νίκη, σε ένα ακόμα κακό επιθετικά παιχνίδι.

Η ΑΕΚ είχε σαφώς πιο συμπαγή εικόνα από το -27 από την Αντβέρπ, περιόρισε πολύ τον Όσμαν, είχε τους Τζόζεφ (16π.), Μπράουν (13π.) και Μπάρτλεϊ (12π., 7 ασίστ) με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά δε μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε μόνος του στην κορυφή του πρωταθλήματος, με 4-0, ενώ η ΑΕΚ πήγε στο 2-2, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ την Τρίτη, σε ντέρμπι για το Eurocup αυτήν τη φορά.

Ο αγώνας:

Η ΑΕΚ με περισσότερη ενέργεια, αλλά ο ΠΑΟΚ σταδιακά βρήκε πατήματα, για να περάσει μπροστά, με το πρώτο εύστοχο τρίποντο από τον Μπαζίνα (10-9). Ο Ταϊρί πάτησε το πόδι στο γκάζι για λίγο (17-11), αλλά ο Τζόζεφ συνέχιζε να δίνει λύσεις σε εκείνο το σημείο για τους φιλοξενούμενους, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-15, από τρίποντο του Χουγκάζ. Ο Καλάθης φαινόταν ξεκάθαρα εκτός ρυθμού, η ΑΕΚ είχε προσαρμοστεί πολύ καλά στο παιχνίδι του Όσμαν και με τον Μπράουν, πέρασε μπροστά (20-22). Ο ΠΑΟΚ δε μπορούσε με τίποτα να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, οι μόνοι πόντοι που έβρισκε ήταν από βολές, με τον Μπάρτλεϊ, με 7 σερί πόντους, να διαμορφώνει το 25-29 του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει, κάπως, ρυθμό στην επίθεση με τον Φόστερ να προσπαθεί να μπει στην εξίσωση και τους Γκρέι, Μπαζίνα να ευστοχούν από μακριά, ενώ η ΑΕΚ είχε απαντήσεις με τον Τζόζεφ (37-35). Ο Φόστερ δημιούργησε για τον Αλεξάντερ δύο φορές, ο Ταϊρί ήρθε ζεστός από τον πάγκο, αλλά η ΑΕΚ με Γουίλιαμς και Λεκάβιτσιους ήταν εκεί (47-44). Ο Ταϊρί με 5 σερί πόντους, έκανε το 52-46, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει και στο +11 (57-46) με βολές από Όσμαν, Μπαζίνα, ενώ ο Μπράουν με δύο καρφώματα στο τρανζίσιον και ένα τρίποντο μείωσε σε 57-53. Κάπου εκεί, ο Ταϊρί επέστρεψε και με 5 σερί πόντους ξανά, έκανε το 62-53, αλλά ο Κατσίβελης και ο Μπάρτλεϊ με τρίποντα, έκαναν το 62-59. Ο Ταϊρί και πάλι, με ατομική προσπάθεια, πήγε το σκορ στο 64-59, με τον Αμερικανό, να βάζει ακόμα μία βολή και τον Γουίλιαμς με τρίποντο να διαμορφώνει το τελικό 65-62.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Σε ένα ακόμα παιχνίδι που ήταν αρνητικός στην επίθεση και έβγαλε ενέργεια σε άμυνα-ριμπάουντ (13 επιθετικά από 40 συνολικά)

MVP O… Μπριν Ταϊρί αδιαμφισβήτητα. Μπορεί να πήρε 20 εντός πεδιάς προσπάθειες, έχοντας 6/12 δίποντα και 4/8 τρίποντα, αλλά ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος είχε 7 πόντους και 11 ριμπάουντ, 6 εξ αυτών επιθετικά, ενώ στο 2ο ημίχρονο ήταν... παντού στην άμυνα

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Νέλι Τζόζεφ είχε 16 πόντους, με 8 ριμπάουντ, καθώς και 5/6 δίποντα, ενώ είχε και 22 στο ranking

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… O Τσέντι Όσμαν για πρώτη φορά, έμεινε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων, έχοντας 9 με 2/8 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Ο ΠΑΟΚ έμεινε σε όλο το 2ο δεκάλεπτο, χωρίς εντός πεδιάς καλάθι, σκοράροντας μόνο 5 πόντους με βολές!

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 R. GRAY PF 23:33 6 2-5 40% 1-3 33% 1-2 50% 1-2 50% 0 4 4 1 0 0 1 1 0 2 10 8 5 B. TYREE PG 24:37 28 10-20 50% 6-12 50% 4-8 50% 4-5 80% 0 2 2 1 1 2 0 1 4 3 2 21 6 C. OSMAN SF 31:49 9 2-8 25% 2-4 50% 0-4 0% 5-5 100% 1 4 5 2 1 2 0 1 1 3 9 11 8 K. ALEXANDER C 31:21 7 3-6 50% 3-6 50% 0-0 0% 1-3 33% 6 5 11 2 3 1 2 0 4 3 12 15 77 T. BAZINAS PG 21:53 8 2-5 40% 0-0 0% 2-5 40% 2-2 100% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 4 2 6 BENCH 9 N. CHOUGKAZ PF 16:27 3 1-4 25% 0-1 0% 1-3 33% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 -7 3 14 D. KAKLAMANAKIS C 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 M. FOSTER SG 19:36 4 2-9 22% 2-4 50% 0-5 0% 0-0 0% 0 2 2 2 1 2 0 1 2 4 -4 2 18 N. PERSIDIS (C) PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 G. FILLIOS SG 3:58 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 26 B. MOORE C 8:39 0 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 0-0 0% 3 3 6 1 0 0 0 0 1 0 -9 5 33 N. CALATHES PG 18:07 0 0-5 0% 0-2 0% 0-3 0% 0-0 0% 1 2 3 1 2 0 0 0 3 1 1 -3 TEAM / COACH 2 1 3 1 0 TEAM TOTALS 65 22-64 34% 14-34 41% 8-30 26% 13-17 76% 13 27 40 10 10 7 4 4 18 20 70

PAOK BC — TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 19 · Points in the paint: 24 · Second chance points: 13 · Fast break points: 13 · Bench points: 7 · Biggest lead: 11 · Biggest scoring run: 10

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 3 L. NOLLEY II SF 16:42 3 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 -13 5 7 D. FLIONIS (C) PG 11:31 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-2 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 1 -5 -1 20 D. WILLIAMS PF 24:09 7 3-7 42% 2-3 66% 1-4 25% 0-0 0% 1 3 4 2 2 0 1 0 1 0 0 8 23 N. JOSEPH PF 32:45 16 5-6 83% 5-6 83% 0-0 0% 6-7 85% 1 7 8 0 1 1 0 0 2 5 -10 22 24 F. BARTLEY SG 29:44 12 5-12 41% 3-7 42% 2-5 40% 0-0 0% 0 3 3 7 1 2 0 0 2 0 0 16 BENCH 1 G. SKORDILIS C 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 G. BROWN III PF 20:08 13 6-10 60% 5-7 71% 1-3 33% 0-2 0% 0 5 5 0 0 0 2 2 1 3 5 14 4 D. KATSIVELIS SG 23:06 3 1-7 14% 0-3 0% 1-4 25% 0-0 0% 0 3 3 0 1 2 1 2 3 0 8 2 5 G. LARENTZAKIS SG 21:03 0 0-3 0% 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 3 3 2 3 1 0 0 2 4 0 0 9 L. LEKAVICIUS PG 17:54 8 3-5 60% 1-3 33% 2-2 100% 0-0 0% 2 1 3 1 3 1 0 0 2 3 1 8 17 V. CHARTONAS PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 G. TSALMPOURIS C 2:58 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -1 TEAM / COACH 2 2 4 1 1 TEAM TOTALS 62 24-54 44% 16-31 51% 8-23 34% 6-11 54% 6 31 37 15 14 7 4 4 21 18 76

AEK BC — TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 10 · Points in the paint: 22 · Second chance points: 7 · Fast break points: 10 · Bench points: 24 · Biggest lead: 5 · Biggest scoring run: 7

Coaches

PAOK BC: A. Trinchieri · Assistants: C. Karaiskos, M. Menetti

AEK BC: D. Sakota · Assistants: M. Sakota, S. Mijovic



Commissioner: K. Lazaridis

Referees: S. Simeonidis, V. Pitsilkas, I. Agrafiotis