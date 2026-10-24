ΠΑΟΚ χωρίς εντός πεδιάς για μια ολόκληρη περίοδο!
Το πρώτο ημίχρονο στο "PAOK Sports Arena" έκλεισε στο 25-29 υπέρ της ΑΕΚ, με το σκορ πολύ χαμηλό και για τους δύο, αλλά με ένα εντυπωσιακό στοιχείο για τους γηπεδούχους.
Σε όλο το 2ο δεκάλεπτο, δεν κατάφεραν να σκοράρουν εντός πεδιάς! Οι μοναδικοί πόντοι του ΠΑΟΚ, ήρθαν από 2 βολές του Όσμαν, άλλες 2 του Ταϊρί και 1 του Αλεξάντερ, με το επιμέρους σκορ στο ίδιο διάστημα, να είναι 5-14 υπέρ της ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ σουτάρει ως τώρα στο παιχνίδι, με 3/11 δίποντα, 4/17 τρίποντα, ενώ έχει δώσει μόλις 4 ασίστ...
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