O Δημήτρης Κατσίβελης αποχώρησε από το παρκέ κόντρα στον ΠΑΟΚ λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αφού τραυματίστηκε.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 65-62 και πήγε στο 2-2 στη GBL. Σαν να μην έφτανε αυτό είδε και τον Δημήτρη Κατσίβελη να αποχωρεί τραυματίας.

Ο Έλληνας διεθνής τραυμάτιστηκε στο αριστερό γόνατο λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης και πήγε στον πάγκο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μένει να δούμε το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να στερηθεί τον Κατσίβελη, αφού εκτός είναι και οι Τομά Ερτέλ και ΚιΣόν Φίζελ. Δεν λέει να ηρεμήσει η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, έχοντας αρκετές ατυχίες και προβλήματα τραυματισμών.