Ο Άρης ταξίδεψε στη Γερμανία προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ροστόκ (20/10, 21:00) για την 4η αγωνιστική του Eurocup.

Με τον Στέφαν Γιόβιτς να ακολουθεί για πρώτη φορά την αποστολή του Άρη προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, οι «κίτρινοι» φιλοξενούνται στη Γερμανία από τη Ροστόκ για την 4η αγωνιστική του Eurocup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οδηγεί την κούρσα του Α' Ομίλου έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, όσες ακριβώς και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Εκτός είναι οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (υποφέρει από θλάση), Λευτέρης Μποχωρίδης (υποβλήθηκε σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας), Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης.

«Ήταν δύσκολα. Στο πρώτο φιλικό με τον Ηρακλή είχα αυτό το πρόβλημα που με κράτησε πολύ καιρό έξω. Ήταν μεγάλο πρόβλημα υγείας, αλλά τώρα είμαι καλά, είμαι υγιής και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Πρώτα από όλα η Ροστόκ είναι μία ομάδα που παίζει καλύτερα στην έδρα της, παρά εκτός. Θα είναι ένα αρκετά σκληρό και physical παιχνίδι για μας» ήταν τα λόγια του Γιόβιτς και για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Η αποστολή του Άρη αποτελείται από τους Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλο, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς.

Τζάμπολ στις 21:00 με live coverage από το Gazzetta και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη