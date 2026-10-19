Ο Στέφαν Γιόβιτς βρίσκεται στην αποστολή του Άρη η οποία αναχωρεί για τη Γερμανία ενόψει του αγώνα (20/10, 21:00) με τη Ροστόκ.

Λόγω ιογενούς λοίμωξης, ο Στέφαν Γιόβιτς έμεινε εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων για διάστημα περίπου ενάμιση μήνα με συνέπεια την απώλεια του συνόλου της προετοιμασίας του Άρη και φυσικά, των πρώτων επίσημων αγώνων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είχε επιχειρήσει να επιστρέψει νωρίτερα στη δράση αλλά αντιμετώπισε πρόβλημα στην ανταπόκριση προπονήσεων υψηλής έντασης με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του διαστήματος απουσίας του.

Στις τελευταίες πέντε-έξι ημέρες, ο Σέρβος γκαρντ προπονήθηκε σε υψηλή ένταση και υπό αυτές τις συνθήκες, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε την ενεργοποίησή του κατόπιν φυσικά συζήτησης και με τον ίδιο τον παίκτη.

Ο Γιόβιτς είναι μάλιστα στην αποστολή του Άρη η οποία σε περίπου μία ώρα (16:00) θα αναχωρήσει με προορισμό τη Γερμανία – με πτήση τσάρτερ – για τον αγώνα με τη Ροστόκ. Αντιθέτως, εκτός αποστολής είναι οι Χαραλαμπόπουλος, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης, Τανούλης.

