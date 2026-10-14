EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη, μετά τη νίκη επί της Ντερτόνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία του EuroCup, μετά τη νίκη του Άρη επί της Ντερτόνα,
Ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68, κάνοντας το 3/3 στο EuroCup.
Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο σε τρεις αγώνες.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη:
- Άρης 3-0
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 3-0
- Ρίγκας Ζέλι 2-1
- Λε Μαν 1-2
- Μπούργκος 1-2
- Ντερτόνα 1-2
- Σίγουλβς 1-2
- Τσεντεβίτα 0-3
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.