Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία του EuroCup, μετά τη νίκη του Άρη επί της Ντερτόνα,

Ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68, κάνοντας το 3/3 στο EuroCup.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο σε τρεις αγώνες.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη: