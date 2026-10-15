Η ποιότητα δεν κρύβεται και αναδείχθηκε μέσα από την αντίδραση των Αμερικανών στη νίκη επί της Ντερτόνα καθώς σημείωσαν τους τελευταίους 20 πόντους του Άρη.

Οι ισχυρές προσωπικότητες επιβάλλονται στις κρίσιμες στιγμές και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό έκαναν Ματ Μόργκαν και Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ στα τελευταία οκτώ λεπτά της νίκης του Άρη επί της Ντερτόνα. Οι δύο Αμερικανοί πέτυχαν τους τελευταίους είκοσι πόντους του Άρη ξεκινώντας από το σημείο όπου οι ισορροπίες ήταν λεπτές (68-64, 32') και καταλήγοντας στα τελευταία δευτερόλεπτα και στην τελική διαφορά των 20 πόντων η οποία μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στις τελικές βαθμολογίες.

Ο Μόργκαν προερχόταν από την εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ και την παράσταση που έδωσε στην τελευταία περίοδο με τα διαδοχικά τρίποντα. Με κεκτημένη ταχύτητα, έκανε το ίδιο κόντρα στην ιταλική ομάδα με συνολικό απολογισμό 11 πόντους, δύο ασίστ κι ένα κλέψιμο. Περισσότερο μέτρησε όμως η απόφαση του έμπειρου γκαρντ στην ανάληψη του συνόλου των ευθυνών στην επίθεση, δείγμα και της ηγετικής φυσιογνωμίας του.

Πηγαίνοντας στον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, δεν έκανε τίποτε λιγότερο από αυτά που συνηθίζει να κάνει από τα φιλικά παιχνίδια κι έπειτα. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ ήδη έχει εντυπωσιάσει με την αγωνιστική σταθερότητά του. Στα πέντε επίσημα παιχνίδια έχει 16.6 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 59.5% στα σουτ εντός παιδιάς και 30% από μακρινή απόσταση. Και πάλι όμως οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την πραγματική προσφορά του Αμερικανού καθώς η ικανότητά του στη δημιουργία χώρων για τους συμπαίκτες του και ο γενικότερος τρόπος λειτουργίας του στο παρκέ, έχουν μεγαλύτερη αξία από τους αριθμούς.

Απέναντι στην Ντερτόνα, ο Αμερικανός δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα λόγω των γρήγορων φάουλ του Ι Τζέι Λιντέλ καθώς χρειάστηκε να μείνει στο παρκέ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, είχε ανάσες και ο απολογισμός του στην τελευταία περίοδο ήταν 9 πόντοι, τρία ριμπάουντ κι ένα κόψιμο.