Άρης - Ντερτόνα 88-68: «Δάγκωσε» και τους Ιταλούς

Βασίλης Βλαχόπουλος

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Ο Άρης έπαιξε άμυνα για σεμινάριο στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Ντερτόνα στο καυτό Nick Galis Hall με 88-68.

Ο Άρης έκανε μαγικό δεύτερο ημίχρονο καθώς ήταν τρομερός στην άμυνα καθώς επιθετικά βασίστηκε στην προσωπικότητα των Ματ Μόργκαν, Ρόμπινσον Ερλ.

Κι έτσι ένα παιχνίδι που ήταν στην κόψη του ξυραφιού στο 33’ (68-64) εξελίχθηκε σε μοναδικό πάρτι για τον Άρη ο οποίος στα τελευταία επτά λεπτά έκανε επιμέρους σκορ 20-4.

Ο αγώνας

Η ατομική ποιότητα του Μάντοξ ήταν ο λόγος που η διαφορά του Άρη στο τέλος της πρώτης περιόδου δεν ήταν μεγαλύτερη των δέκα πόντων (31-21) καθώς οι «κίτρινοι» έκαναν εξαιρετικό δεκάλεπτο με πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, καλή αναλογία μεταξύ δημιουργίας και λαθών (6-1) και πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς-Μόργκαν.

Με καλύτερη ανάγνωση των αμυντικών προσαρμογών του Άρη, την αγωνιστική άνοδο των Ντίρχαμ, Γκόρχαμ και το έξυπνο παιχνίδι των Αλιμπέγκοβιτς, Ολένιτσακ, η Ντερτόνα ροκάνισε τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης δεν είχε πόντους στο transition παιχνίδι, ούτε την αποτελεσματικότητα στο μακρινό σουτ (4/14).

 

Κι έτσι το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 45-44 έπειτα από μία εύστοχη βολή του Ρόμπινσον Ερλ.

Ο Άρης έκανε το αγαπημένο του παιχνίδι στα πρώτα τρία λεπτά (52-45) της 3ης περιόδου αλλά του κόστισαν αρκετά και κυρίως την επιστροφή των Ιταλών. Εκεί οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο μακρινά σουτ από τους Λονγκ-Χαραλαμπόπουλο (60-51, 27’), θα μπορούσαν να είχαν μετουσιώσει την εξαιρετική άμυνα που έπαιξαν σ’ αυτό το διάστημα αλλά έλειψε το καθαρό μυαλό στο σετ παιχνίδι.

Η αποβολή του Λιντέλ προκάλεσε ζήτημα στο rotation του Βασίλη Σπανούλη στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Καθώς ο Μοκόκα έσπασε το ρόδι, οι «κίτρινοι» πάτησαν σε διψήφια διαφορά (68-58, 32’). Δεν επένδυσε όμως πάνω σ’ αυτή τη διαφορά και η Ντερτόνα κρατήθηκε στο παιχνίδι. Εκεί ο Ματ Μόργκαν έδωσε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και αέρα οκτώ πόντων (72-64). Ο Αμερικανός έβαλε κι ένα ακόμη μεγάλο σουτ καθώς ο Άρης πάτησε στο +14 (78-64, 38’) και τελείωσε το παιχνίδι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο περιορίζοντας την Ντερτόνα στους 22 πόντους έως το διάστημα που ο Άρης προηγήθηκε με 78-64 (38’).
MVP Ο… Ματ Μόργκαν. Πήρε όλες τις ευθύνες και δικαιώθηκε
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Ρόμπινσον Ερλ, ο Λονγκ αλλά και ο Ντιμιτρίγεβιτς καθώς ο Μπιρτς έβγαλε τρομερές άμυνες.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάντοξ ήταν τρομερός.
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Χαμπ ενώ ο Ντίρχαμ μετά το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο εξαφανίστηκε στο δεύτερο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τι άλλο από την εκπληκτική επίδοση του Άρη στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο όπου περιόρισε την Ντερτόνα στους 24 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 45-44, 62-55, 88-68

Aris Thessaloniki2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/−PIR
#Players
0E. Mitrou - Long *23:4260/10.0%2/366.7%0/00.0%0226200215
3J. Robinson - Earl *33:16196/1060.0%2/366.7%1/250.0%1891113027
4V. Toliopoulos13:1651/1100.0%0/40.0%3/475.0%000111003
7N. Dimitrijevic *23:58152/728.6%2/450.0%5/5100.0%1344010319
10C. Chatzilamprou00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
30M. Morgan22:16235/862.5%3/742.9%4/4100.0%0443120321
32E. Liddell13:5963/475.0%0/00.0%0/00.0%246203048
33V. Charalampopoulos *23:1372/366.7%1/333.3%0/00.0%134212036
37K. Antetokounmpo09:1500/00.0%0/00.0%0/00.0%101000120
43T. Antetokounmpo02:4500/10.0%0/00.0%0/00.0%00000001-2
92K. Birch *18:5240/10.0%0/00.0%4/4100.0%213102026
95A. Mokoka15:2830/20.0%1/333.3%0/00.0%00010002-2
Team33600000
TOTAL200:008819/3850.0%11/2740.7%17/1989.5%11283921612422107

* Starters

Coach: Vassilis Spanoulis

Baglietto Derthona Tortona2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#Players
0P. Eboua00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
3P. Hubb *15:1630/10.0%0/60.0%3/475.0%134000030
4J. Gorham *29:3084/1040.0%0/20.0%0/10.0%4262100288
6A. Pecchia13:1800/10.0%0/00.0%0/00.0%1562000366
7A. Alibegovic17:4642/2100.0%0/30.0%0/00.0%2130020411
12G. Bortolani22:28115/771.4%0/40.0%1/1100.0%0331120177
17D. Olejniczak *22:0100/30.0%0/00.0%0/00.0%4261023244
21D. Maddox Jr *28:14266/966.7%4/666.7%2/366.7%044014022121
24G. Gazzotti02:5100/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
35K. Jallow *23:0072/366.7%1/425.0%0/00.0%10110304-2-2
42A. Durham25:3692/366.7%1/250.0%2/366.7%011101011010
Team134001003
TOTAL200:006821/3953.8%6/2722.2%8/1266.7%1424388315322358

* Starters

Coach: Mario Fioretti

@Photo credits: eurokinissi
     

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