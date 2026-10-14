Ο Άρης έπαιξε άμυνα για σεμινάριο στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Ντερτόνα στο καυτό Nick Galis Hall με 88-68.

Ο Άρης έκανε μαγικό δεύτερο ημίχρονο καθώς ήταν τρομερός στην άμυνα καθώς επιθετικά βασίστηκε στην προσωπικότητα των Ματ Μόργκαν, Ρόμπινσον Ερλ.

Κι έτσι ένα παιχνίδι που ήταν στην κόψη του ξυραφιού στο 33’ (68-64) εξελίχθηκε σε μοναδικό πάρτι για τον Άρη ο οποίος στα τελευταία επτά λεπτά έκανε επιμέρους σκορ 20-4.

Ο αγώνας

Η ατομική ποιότητα του Μάντοξ ήταν ο λόγος που η διαφορά του Άρη στο τέλος της πρώτης περιόδου δεν ήταν μεγαλύτερη των δέκα πόντων (31-21) καθώς οι «κίτρινοι» έκαναν εξαιρετικό δεκάλεπτο με πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, καλή αναλογία μεταξύ δημιουργίας και λαθών (6-1) και πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς-Μόργκαν.

Με καλύτερη ανάγνωση των αμυντικών προσαρμογών του Άρη, την αγωνιστική άνοδο των Ντίρχαμ, Γκόρχαμ και το έξυπνο παιχνίδι των Αλιμπέγκοβιτς, Ολένιτσακ, η Ντερτόνα ροκάνισε τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης δεν είχε πόντους στο transition παιχνίδι, ούτε την αποτελεσματικότητα στο μακρινό σουτ (4/14).

Κι έτσι το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 45-44 έπειτα από μία εύστοχη βολή του Ρόμπινσον Ερλ.

Ο Άρης έκανε το αγαπημένο του παιχνίδι στα πρώτα τρία λεπτά (52-45) της 3ης περιόδου αλλά του κόστισαν αρκετά και κυρίως την επιστροφή των Ιταλών. Εκεί οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο μακρινά σουτ από τους Λονγκ-Χαραλαμπόπουλο (60-51, 27’), θα μπορούσαν να είχαν μετουσιώσει την εξαιρετική άμυνα που έπαιξαν σ’ αυτό το διάστημα αλλά έλειψε το καθαρό μυαλό στο σετ παιχνίδι.

Η αποβολή του Λιντέλ προκάλεσε ζήτημα στο rotation του Βασίλη Σπανούλη στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Καθώς ο Μοκόκα έσπασε το ρόδι, οι «κίτρινοι» πάτησαν σε διψήφια διαφορά (68-58, 32’). Δεν επένδυσε όμως πάνω σ’ αυτή τη διαφορά και η Ντερτόνα κρατήθηκε στο παιχνίδι. Εκεί ο Ματ Μόργκαν έδωσε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και αέρα οκτώ πόντων (72-64). Ο Αμερικανός έβαλε κι ένα ακόμη μεγάλο σουτ καθώς ο Άρης πάτησε στο +14 (78-64, 38’) και τελείωσε το παιχνίδι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο περιορίζοντας την Ντερτόνα στους 22 πόντους έως το διάστημα που ο Άρης προηγήθηκε με 78-64 (38’).

MVP Ο… Ματ Μόργκαν. Πήρε όλες τις ευθύνες και δικαιώθηκε

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Ρόμπινσον Ερλ, ο Λονγκ αλλά και ο Ντιμιτρίγεβιτς καθώς ο Μπιρτς έβγαλε τρομερές άμυνες.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μάντοξ ήταν τρομερός.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Χαμπ ενώ ο Ντίρχαμ μετά το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο εξαφανίστηκε στο δεύτερο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τι άλλο από την εκπληκτική επίδοση του Άρη στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο όπου περιόρισε την Ντερτόνα στους 24 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 45-44, 62-55, 88-68

Aris Thessaloniki 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/− PIR # Players 0 E. Mitrou - Long * 23:42 6 0/1 0.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 2 2 6 2 0 0 2 15 3 J. Robinson - Earl * 33:16 19 6/10 60.0% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1 8 9 1 1 1 3 0 27 4 V. Toliopoulos 13:16 5 1/1 100.0% 0/4 0.0% 3/4 75.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 7 N. Dimitrijevic * 23:58 15 2/7 28.6% 2/4 50.0% 5/5 100.0% 1 3 4 4 0 1 0 3 19 10 C. Chatzilamprou 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 M. Morgan 22:16 23 5/8 62.5% 3/7 42.9% 4/4 100.0% 0 4 4 3 1 2 0 3 21 32 E. Liddell 13:59 6 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 4 6 2 0 3 0 4 8 33 V. Charalampopoulos * 23:13 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 3 4 2 1 2 0 3 6 37 K. Antetokounmpo 09:15 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 2 0 43 T. Antetokounmpo 02:45 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 92 K. Birch * 18:52 4 0/1 0.0% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 2 1 3 1 0 2 0 2 6 95 A. Mokoka 15:28 3 0/2 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 2 -2 Team 3 3 6 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 88 19/38 50.0% 11/27 40.7% 17/19 89.5% 11 28 39 21 6 12 4 22 107

* Starters

Coach: Vassilis Spanoulis

Baglietto Derthona Tortona 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players 0 P. Eboua 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 P. Hubb * 15:16 3 0/1 0.0% 0/6 0.0% 3/4 75.0% 1 3 4 0 0 0 0 3 0 4 J. Gorham * 29:30 8 4/10 40.0% 0/2 0.0% 0/1 0.0% 4 2 6 2 1 0 0 2 8 8 6 A. Pecchia 13:18 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 3 6 6 7 A. Alibegovic 17:46 4 2/2 100.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 0 2 0 4 1 1 12 G. Bortolani 22:28 11 5/7 71.4% 0/4 0.0% 1/1 100.0% 0 3 3 1 1 2 0 1 7 7 17 D. Olejniczak * 22:01 0 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 2 6 1 0 2 3 2 4 4 21 D. Maddox Jr * 28:14 26 6/9 66.7% 4/6 66.7% 2/3 66.7% 0 4 4 0 1 4 0 2 21 21 24 G. Gazzotti 02:51 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 K. Jallow * 23:00 7 2/3 66.7% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 0 3 0 4 -2 -2 42 A. Durham 25:36 9 2/3 66.7% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 0 1 1 1 0 1 0 1 10 10 Team 1 3 4 0 0 1 0 0 3 TOTAL 200:00 68 21/39 53.8% 6/27 22.2% 8/12 66.7% 14 24 38 8 3 15 3 22 3 58

* Starters

Coach: Mario Fioretti