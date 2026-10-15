Ο Ρόμπινσον - Ερλ ήταν κυριαρχικός στη νίκη του Άρη εις βάρος της Ντερτόνα (88-68) με την οποία οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 3/3 στο EuroCup.

Ο Άρης ήταν εξαιρετικός στο «Nick Galis Hall» και υπέταξε την Ντερτόνα με 88-68, κάνοντας το 3/3 στο φετινό EuroCup. Σε τρομερή βραδιά, μεταξύ άλλων, ήταν ο Τζερεμάια Ρόμπινσον - Ερλ, που κατέγραψε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και μια ασίστ, φτάνοντας μια... ανάσα από το double-double.

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς, που παρακολούθησε τις προσπάθειες του «Θεού του Πολέμου» στο Αλεξάνδρειο, έμεινε... εκστασιασμένος από την εμφάνιση του 26χρονου πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Σε δημοσίευση που ανήρτησε η EuroLeague στην επίσημη σελίδα της στο Instagram, ο «Τσάρος»... παραμιλούσε έκπληκτος λέγοντας, «Τι παικταράς είναι αυτός;».

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