Παθιασμένες αντιδράσεις φιλάθλων και παικτών περιλαμβάνει το back stage video της ΚΑΕ Άρης από τη νίκη επί της Ντερτόνα με μουσική υπόκρουση από Guns n’ Roses.

Ο Άρης έκανε το 3Χ3 στο Eurocup και βρίσκεται στην κορυφή του πρώτου ομίλου έχοντας τον ίδιο αριθμό νικών με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ αλλά καλύτερο συντελεστή πόντων. Στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο επικράτησε της Ντερτόνα και η ΚΑΕ Άρης στο video που ανάρτησε αποτυπώνονται οι αντιδράσεις των φιλάθλων και των παικτών με την έκρηξη όλων στην τελευταία περίοδο όπου οι «κίτρινοι» έκαναν επιμέρους σκορ 20-4 και πανηγύρισαν μία ακόμη νίκη.