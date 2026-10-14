Χάντθερμ - Παναθλητικός 56-38: Κακή εμφάνιση και ήττα στην πρεμιέρα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Χάντθερμ - Παναθλητικός 56-38: Κακή εμφάνιση και ήττα στην πρεμιέρα

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Ο Παναθλητικός ηττήθηκε στην πρώτη του εμφάνιση στους ομίλους του EuroCup Γυναικών με (56-38) από την Χάντθερμ στην Ουγγαρία, αποκτώντας τις δικές του πρώτες εικόνες στην εν λόγω φάση της διοργάνωσης.

Με βαριά ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup Women, ο Παναθλητικός.

Οι γηπεδούχες νωρίς προηγήθηκαν με 6-0 και, παρά την προσπάθεια των Ζάουι και Σύρρα να ακολουθήσουν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η διαφορά άρχισε να ξεφεύγει και με εύστοχη τη Σάμπο, η πρώτη περίοδος έληξε στο 18-9. Με πολυπροσωπία στην επίθεση και μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στην αντίπερα όχθη, η Χάντθερμ άρχισε να ξεφεύγει και το ημίχρονο έληξε με την ελληνική ομάδα να «κυνηγά» διαφορά 18 πόντων (33-15).

Το παιχνίδι είχε αρχίσει να παίρνει την κατεύθυνσή του υπέρ της Χάντθερμ, που την ίδια στιγμή επέτρεψε στον Παναθλητικό να βρει περισσότερους πόντους, κάτι που βέβαια δεν άλλαζε τη μεγάλη εικόνα στο παιχνίδι (47-29). Με αυτό τον τρόπο, η ήττα ήρθε για τον Παναθλητικό με 56-38, διεκδικώντας μια καλύτερη συνέχεια στη διοργάνωση.

Ο επόμενος αγώνας του Παναθλητικού είναι την Τετάρτη (21/10, 21:00) στην Ισπανία με αντίπαλο την Χαϊρίς.

 

Διαιτητές: Κουτσάρσκι, Μοχόριτς, Βαν Χόγιε

Δεκάλεπτα: 18-9, 33-15, 47-29, 56-38

Χάντθερμ (Μάγκιαρ): Άχο Τ. 4, Ποτσκόντι 2, Κανιάσι 14 (2), Βαραλιάι, Άχο Ν. 5, Σάμπο 10 (2), Φάρμπας, Τελέγκντι, Μπόρος 4, Σμούντα 6, Εναμπόσι 5, Μπαλαγιέρα 6 (1)

Παναθλητικός (Καμπούρης): Σύρρα 1, Πράπα 2, Σκούμα, Παντώτη, Βασιλείου, Ζάουι 10, Κακαρά, Μιστίνοβα 13, Μαρτίσκοβα 12 (1)

DVTK HUNTHERMFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Tyra Aho * (PG)23:1342/922.2%2/540%0/40%0/00%1564313-119
6Zsofia Poczkodi (SG)09:2721/333.3%1/250%0/10%0/00%---1111-51
7Veronika Kanyasi * (PG)22:50146/1250%4/580%2/728.6%0/00%134235--189
8Viola Varaljai02:5600/10%0/00%0/10%0/00%---111---5-1
10Nina Aho * (PG)22:2752/825%2/633.3%0/20%1/250%1231332-111
15Fanni Szabo (SG)18:34103/837.5%1/520%2/366.7%2/2100%1-12111199
16Eliza Farbas (PF)09:2300/20%0/10%0/10%0/00%123-1-1--12
23Zsofia Telegdy (F)15:0600/40%0/10%0/30%0/00%347-321153
24Julia Boros (PG)20:3342/825%2/366.7%0/50%0/10%112-224-51
31Bella Smuda (C)14:4163/650%3/560%0/10%0/00%2571211-1211
33Nicole Enabosi * (F)22:1752/825%2/825%0/00%1/250%57121-22-1311
77Diana Balayera * (C)18:3362/540%1/333.3%1/250%1/250%1561-21-78
Team/Coaches347--
TOTAL2005623/7431.1%18/4440.9%5/3016.7%5/955.6%20385814202117264

* Starters

Coach: Gergely Magyar
Assistant: Marta Abraham

Panathlitikos SykeonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Eleni Syrra * (SG)26:3110/50%0/30%0/20%1/250%1-1-453--11-6
2Ismini Prapa * (SG)27:0921/333.3%1/333.3%0/00%0/00%-772344--129
8Nefeli Skouma (SF)03:1200/00%0/00%0/00%0/00%---------40
12Esmery Martinez (F)Did Not Play
13Christina Pantoti (PG)16:5200/30%0/00%0/30%0/00%-11-5-1--8-1
14Pinelopi Vasileiou (PF)11:0100/00%0/00%0/00%0/00%----2----130
17Amanda Zahui * (PF)35:42104/1330.8%4/944.4%0/40%2/633.3%1671-2-1-144
24Revekka Kakara (SG)10:0000/10%0/10%0/00%0/00%-22112--00
38Miroslava Mistinova * (G)33:17136/1637.5%6/6100%0/100%1/250%1342-33--98
88Natalia Martiskova * (SG)36:16124/1428.6%3/837.5%1/616.7%3/475%-1010215---198
Team/Coaches134-1
TOTAL2003815/5527.3%14/3046.7%1/254%7/1450%432368162211122

* Starters

Coach: Nikolaos Kampouris
Assistants: Thomas Ntikas, Vasileios Baltzopoulos

@Photo credits: eok
     

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