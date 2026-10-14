Ο Παναθλητικός ηττήθηκε στην πρώτη του εμφάνιση στους ομίλους του EuroCup Γυναικών με (56-38) από την Χάντθερμ στην Ουγγαρία, αποκτώντας τις δικές του πρώτες εικόνες στην εν λόγω φάση της διοργάνωσης.

Με βαριά ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup Women, ο Παναθλητικός.

Οι γηπεδούχες νωρίς προηγήθηκαν με 6-0 και, παρά την προσπάθεια των Ζάουι και Σύρρα να ακολουθήσουν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η διαφορά άρχισε να ξεφεύγει και με εύστοχη τη Σάμπο, η πρώτη περίοδος έληξε στο 18-9. Με πολυπροσωπία στην επίθεση και μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στην αντίπερα όχθη, η Χάντθερμ άρχισε να ξεφεύγει και το ημίχρονο έληξε με την ελληνική ομάδα να «κυνηγά» διαφορά 18 πόντων (33-15).

Το παιχνίδι είχε αρχίσει να παίρνει την κατεύθυνσή του υπέρ της Χάντθερμ, που την ίδια στιγμή επέτρεψε στον Παναθλητικό να βρει περισσότερους πόντους, κάτι που βέβαια δεν άλλαζε τη μεγάλη εικόνα στο παιχνίδι (47-29). Με αυτό τον τρόπο, η ήττα ήρθε για τον Παναθλητικό με 56-38, διεκδικώντας μια καλύτερη συνέχεια στη διοργάνωση.

Ο επόμενος αγώνας του Παναθλητικού είναι την Τετάρτη (21/10, 21:00) στην Ισπανία με αντίπαλο την Χαϊρίς.

Διαιτητές: Κουτσάρσκι, Μοχόριτς, Βαν Χόγιε

Δεκάλεπτα: 18-9, 33-15, 47-29, 56-38

Χάντθερμ (Μάγκιαρ): Άχο Τ. 4, Ποτσκόντι 2, Κανιάσι 14 (2), Βαραλιάι, Άχο Ν. 5, Σάμπο 10 (2), Φάρμπας, Τελέγκντι, Μπόρος 4, Σμούντα 6, Εναμπόσι 5, Μπαλαγιέρα 6 (1)

Παναθλητικός (Καμπούρης): Σύρρα 1, Πράπα 2, Σκούμα, Παντώτη, Βασιλείου, Ζάουι 10, Κακαρά, Μιστίνοβα 13, Μαρτίσκοβα 12 (1)

DVTK HUNTHERM FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Tyra Aho * (PG) 23:13 4 2/9 22.2% 2/5 40% 0/4 0% 0/0 0% 1 5 6 4 3 1 3 - 11 9 6 Zsofia Poczkodi (SG) 09:27 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% - - - 1 1 1 1 - 5 1 7 Veronika Kanyasi * (PG) 22:50 14 6/12 50% 4/5 80% 2/7 28.6% 0/0 0% 1 3 4 2 3 5 - - 18 9 8 Viola Varaljai 02:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - 1 1 1 - - -5 -1 10 Nina Aho * (PG) 22:27 5 2/8 25% 2/6 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 1 2 3 1 3 3 2 - 11 1 15 Fanni Szabo (SG) 18:34 10 3/8 37.5% 1/5 20% 2/3 66.7% 2/2 100% 1 - 1 2 1 1 1 1 9 9 16 Eliza Farbas (PF) 09:23 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 - 1 - 1 - -1 2 23 Zsofia Telegdy (F) 15:06 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 4 7 - 3 2 1 1 5 3 24 Julia Boros (PG) 20:33 4 2/8 25% 2/3 66.7% 0/5 0% 0/1 0% 1 1 2 - 2 2 4 - 5 1 31 Bella Smuda (C) 14:41 6 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 2 5 7 1 2 1 1 - 12 11 33 Nicole Enabosi * (F) 22:17 5 2/8 25% 2/8 25% 0/0 0% 1/2 50% 5 7 12 1 - 2 2 - 13 11 77 Diana Balayera * (C) 18:33 6 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 1/2 50% 1 5 6 1 - 2 1 - 7 8 Team/Coaches 3 4 7 - - TOTAL 200 56 23/74 31.1% 18/44 40.9% 5/30 16.7% 5/9 55.6% 20 38 58 14 20 21 17 2 64

* Starters

Coach: Gergely Magyar

Assistant: Marta Abraham

Panathlitikos Sykeon FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Eleni Syrra * (SG) 26:31 1 0/5 0% 0/3 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 - 1 - 4 5 3 - -11 -6 2 Ismini Prapa * (SG) 27:09 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% - 7 7 2 3 4 4 - -12 9 8 Nefeli Skouma (SF) 03:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - -4 0 12 Esmery Martinez (F) Did Not Play 13 Christina Pantoti (PG) 16:52 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% - 1 1 - 5 - 1 - -8 -1 14 Pinelopi Vasileiou (PF) 11:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - -13 0 17 Amanda Zahui * (PF) 35:42 10 4/13 30.8% 4/9 44.4% 0/4 0% 2/6 33.3% 1 6 7 1 - 2 - 1 -14 4 24 Revekka Kakara (SG) 10:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - 2 2 1 1 2 - - 0 0 38 Miroslava Mistinova * (G) 33:17 13 6/16 37.5% 6/6 100% 0/10 0% 1/2 50% 1 3 4 2 - 3 3 - -9 8 88 Natalia Martiskova * (SG) 36:16 12 4/14 28.6% 3/8 37.5% 1/6 16.7% 3/4 75% - 10 10 2 1 5 - - -19 8 Team/Coaches 1 3 4 - 1 TOTAL 200 38 15/55 27.3% 14/30 46.7% 1/25 4% 7/14 50% 4 32 36 8 16 22 11 1 22

* Starters

Coach: Nikolaos Kampouris

Assistants: Thomas Ntikas, Vasileios Baltzopoulos