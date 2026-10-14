Χάντθερμ - Παναθλητικός 56-38: Κακή εμφάνιση και ήττα στην πρεμιέρα
Με βαριά ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup Women, ο Παναθλητικός.
Οι γηπεδούχες νωρίς προηγήθηκαν με 6-0 και, παρά την προσπάθεια των Ζάουι και Σύρρα να ακολουθήσουν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η διαφορά άρχισε να ξεφεύγει και με εύστοχη τη Σάμπο, η πρώτη περίοδος έληξε στο 18-9. Με πολυπροσωπία στην επίθεση και μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στην αντίπερα όχθη, η Χάντθερμ άρχισε να ξεφεύγει και το ημίχρονο έληξε με την ελληνική ομάδα να «κυνηγά» διαφορά 18 πόντων (33-15).
Το παιχνίδι είχε αρχίσει να παίρνει την κατεύθυνσή του υπέρ της Χάντθερμ, που την ίδια στιγμή επέτρεψε στον Παναθλητικό να βρει περισσότερους πόντους, κάτι που βέβαια δεν άλλαζε τη μεγάλη εικόνα στο παιχνίδι (47-29). Με αυτό τον τρόπο, η ήττα ήρθε για τον Παναθλητικό με 56-38, διεκδικώντας μια καλύτερη συνέχεια στη διοργάνωση.
Ο επόμενος αγώνας του Παναθλητικού είναι την Τετάρτη (21/10, 21:00) στην Ισπανία με αντίπαλο την Χαϊρίς.
Διαιτητές: Κουτσάρσκι, Μοχόριτς, Βαν Χόγιε
Δεκάλεπτα: 18-9, 33-15, 47-29, 56-38
Χάντθερμ (Μάγκιαρ): Άχο Τ. 4, Ποτσκόντι 2, Κανιάσι 14 (2), Βαραλιάι, Άχο Ν. 5, Σάμπο 10 (2), Φάρμπας, Τελέγκντι, Μπόρος 4, Σμούντα 6, Εναμπόσι 5, Μπαλαγιέρα 6 (1)
Παναθλητικός (Καμπούρης): Σύρρα 1, Πράπα 2, Σκούμα, Παντώτη, Βασιλείου, Ζάουι 10, Κακαρά, Μιστίνοβα 13, Μαρτίσκοβα 12 (1)
|DVTK HUNTHERM
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Tyra Aho * (PG)
|23:13
|4
|2/9
|22.2%
|2/5
|40%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|4
|3
|1
|3
|-
|11
|9
|6
|Zsofia Poczkodi (SG)
|09:27
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|1
|-
|5
|1
|7
|Veronika Kanyasi * (PG)
|22:50
|14
|6/12
|50%
|4/5
|80%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|3
|5
|-
|-
|18
|9
|8
|Viola Varaljai
|02:56
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-5
|-1
|10
|Nina Aho * (PG)
|22:27
|5
|2/8
|25%
|2/6
|33.3%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|1
|3
|3
|2
|-
|11
|1
|15
|Fanni Szabo (SG)
|18:34
|10
|3/8
|37.5%
|1/5
|20%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|1
|-
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|9
|9
|16
|Eliza Farbas (PF)
|09:23
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|1
|-
|-1
|2
|23
|Zsofia Telegdy (F)
|15:06
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|-
|3
|2
|1
|1
|5
|3
|24
|Julia Boros (PG)
|20:33
|4
|2/8
|25%
|2/3
|66.7%
|0/5
|0%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|-
|2
|2
|4
|-
|5
|1
|31
|Bella Smuda (C)
|14:41
|6
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|2
|1
|1
|-
|12
|11
|33
|Nicole Enabosi * (F)
|22:17
|5
|2/8
|25%
|2/8
|25%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|5
|7
|12
|1
|-
|2
|2
|-
|13
|11
|77
|Diana Balayera * (C)
|18:33
|6
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|5
|6
|1
|-
|2
|1
|-
|7
|8
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|-
|-
|TOTAL
|200
|56
|23/74
|31.1%
|18/44
|40.9%
|5/30
|16.7%
|5/9
|55.6%
|20
|38
|58
|14
|20
|21
|17
|2
|64
* Starters
Coach: Gergely Magyar
Assistant: Marta Abraham
|Panathlitikos Sykeon
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Eleni Syrra * (SG)
|26:31
|1
|0/5
|0%
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|-
|1
|-
|4
|5
|3
|-
|-11
|-6
|2
|Ismini Prapa * (SG)
|27:09
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|7
|7
|2
|3
|4
|4
|-
|-12
|9
|8
|Nefeli Skouma (SF)
|03:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-4
|0
|12
|Esmery Martinez (F)
|Did Not Play
|13
|Christina Pantoti (PG)
|16:52
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|5
|-
|1
|-
|-8
|-1
|14
|Pinelopi Vasileiou (PF)
|11:01
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-13
|0
|17
|Amanda Zahui * (PF)
|35:42
|10
|4/13
|30.8%
|4/9
|44.4%
|0/4
|0%
|2/6
|33.3%
|1
|6
|7
|1
|-
|2
|-
|1
|-14
|4
|24
|Revekka Kakara (SG)
|10:00
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|1
|2
|-
|-
|0
|0
|38
|Miroslava Mistinova * (G)
|33:17
|13
|6/16
|37.5%
|6/6
|100%
|0/10
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|2
|-
|3
|3
|-
|-9
|8
|88
|Natalia Martiskova * (SG)
|36:16
|12
|4/14
|28.6%
|3/8
|37.5%
|1/6
|16.7%
|3/4
|75%
|-
|10
|10
|2
|1
|5
|-
|-
|-19
|8
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|1
|TOTAL
|200
|38
|15/55
|27.3%
|14/30
|46.7%
|1/25
|4%
|7/14
|50%
|4
|32
|36
|8
|16
|22
|11
|1
|22
* Starters
Coach: Nikolaos Kampouris
Assistants: Thomas Ntikas, Vasileios Baltzopoulos
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