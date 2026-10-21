Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Σίξερς και... άγγιξε το triple-double στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Νικς.

Δύο μήνες πριν κλείσει τα 42 του έτη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Σίξερς στην 24η του σεζόν στο NBA και μας θύμισε γιατί τον αποκαλούν «βασιλιά».

Ο αγέραστος ΛεΜπρόν από το πρώτο του κιόλας παιχνίδι με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πιο έτοιμος από ποτέ, προκειμένου να διεκδικήσει ακόμα ένα «δαχτυλίδι» στην καριέρα του.

Στην πρεμιέρα του NBA κόντρα στους Νικς, ο «βασιλιάς»... άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, έχοντας 14 πόντους (5/13 σουτ, 4/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 34 λεπτά συμμετοχής.