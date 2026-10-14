Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup Women ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της Φέρολ με 96-68.
Η ομάδα του Πειραιά, επέβαλε από το πρώτο λεπτό της κυριαρχία της στην αναμέτρηση, αυξάνοντας τη διαφορά, κάνοντας διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Κορυφαία για τις «ερυθρόλευκες» η Ελεάννα Χρισινάκη με 26 πόντους.
Ολυμπιακός - Φέρολ: Η εξέλιξη του αγώνα
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εμφατικά στην αναμέτρηση και μπόρεσε να πάρει από νωρίς προβάδισμα 10 πόντων (27-17, 10'), στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
Η δεύτερη περίοδος συνέχισε με τις «ερθρόλευκες» να συνεχίζουν να έχουν το πάνω «χέρι» στον αγώνα και διατήρησαν τη διψήφια διαφορά (40-28, 17'), κλείνοντας το πρώτο μέρος με +17 (45-28, 20').
Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισα να έχει εξαιρετικά ποσοστά έξω από τη γραμμή των 6.75μ, και μπόρεσε να... εκτοξεύσει τη διαφορά στους 28 πόντους (74-46, 30'), στο φινάλε το τρίτου δεκαλέπτου.
Η 4η περίοδος εξελίχθηκε σε ματς διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού ο Ολυμπιακός είχε «καθαρίσει» τον αγώνα, με τη διαφορά να φτάνει τους 29 (86-54, 35').
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης.
MVP ΗΤΑΝ Η...Ελεάννα Χριστινάκη με 26 πόντους
ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΑ.. Η Φάνκαμ με 16 πόντους
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ..Η Ντούγκαν με πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 26 πόντοι της Χριστινάκη.
Τα δεκάλεπτα: 27-17, 45-28, 74-46, 96-68
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