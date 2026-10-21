Times: Απολογήθηκαν στη FIFA για τις υπόνοιες περί απόκρυψης του πραγματικού μισθού του Ινφαντίνο
Η εφημερίδα «The Times» δημοσίευσε στις 13 Οκτωβρίου ένα άρθρο που ισχυριζόταν πως ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, λάμβανε εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές, πέραν του επίσημου δηλωμένου μισθού και των μπόνους του και πως αγόρασε μία κατοικία στο Μαϊάμι, την περιόδο που έμενε εκεί για την προετοιμασία του Μουντιάλ, σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική αγοραία αξία της, καθώς και ότι τόσο εκείνος όσο και τα μέλη της οικογενείας του είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι της Shadi LLC, της εταιρείας που αγόρασε το εν λόγω ακίνητο στο Μαϊάμι.
Η βρετανική εφημερίδα τώρα «κατέβασε» το άρθρο, αφότου η FIFA αμφισβήτησε την ακρίβεια του ρεπορτάζ και ζήτησε διόρθωση, με τους «Times» να δημοσιεύουν στη συνέχεια την ακόλουθη διόρθωση σε απάντηση στο αίτημα της Ομοσπονδίας:
«Στις 13 Οκτωβρίου 2026, αναφέραμε ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο έλαβε έναν «δεύτερο μισθό» από τη FIFA, τον οποίο η FIFA δεν είχε αποκαλύψει. Αυτό είναι λανθασμένο. Δεν υπήρχε «δεύτερος μισθός».
Οι κανονισμοί δεν απαιτούν από τη FIFA να περιλαμβάνει έξοδα και αποζημιώσεις που έλαβε ο κ. Ινφαντίνο στην ετήσια έκθεσή της, καθώς δεν θεωρούνται «αποζημίωση» σύμφωνα με τις ελβετικές απαιτήσεις αναφοράς.
Δεχόμαστε επίσης ότι ο κ. Ινφαντίνο δεν αγόρασε ακίνητο στο Μαϊάμι σε ύποπτη υποτιμημένη αξία, όπως αναφέραμε, και ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του είναι οι νόμιμοι ή πραγματικοί ιδιοκτήτες της Shadi LLC και δεν έχουν κανέναν έλεγχο επί της εν λόγω εταιρείας, όπως προτείναμε.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε αυτές τις διορθώσεις και ζητούμε συγγνώμη από τον κ. Ινφαντίνο και τη FIFA για τα λάθη».
FIFA & FIFA PRESIDENT RECEIVES APOLOGY FROM ‘THE TIMES’ FIFA takes note of an apology published today by The Times following an inaccurate and damaging report: On 13 October 2026 (Sport), we reported that Gianni Infantino received a "second salary" from Fifa, which Fifa had failed to disclose. This is incorrect. There was no “second salary.” Regulations do not require Fifa to include expenses and reimbursements received by Mr Infantino in its annual report as they are not considered "compensation" under Swiss reporting requirements. We also accept Mr Infantino did not purchase a property in Miami at a suspected undervalue as we reported and neither he nor his family are the legal or beneficial owners of Shadi LLC and have no control over that company, as we suggested. We are happy to make these corrections and apologise to Mr Infantino and Fifa for the errors. As FIFA stated in August, it is evident that there is a concerted and ongoing effort by some to undermine FIFA and its President. FIFA urges the media to act responsibly and carefully verify all sourcing to prevent the publication and subsequent reproduction of false and defamatory information. FIFA welcomes legitimate scrutiny. But scrutiny is not a license to amplify false allegations. Where reporting is inaccurate, misleading, or totally false, as in this case, FIFA will continue to challenge it directly and vigorously.— FIFA Media (@fifamedia) October 20, 2026
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