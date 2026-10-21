Οι Times δημοσίευσαν ένα άρθρο που αναφερόταν στις οικονομικές ατασθαλείες του Τζάνι Ινφαντίνο, με τη FIFA να αρνείται τους ισχυρισμούς και τη βρετανική εφημερίδα να εκδίδει τώρα μια διόρθωση.

Η εφημερίδα «The Times» δημοσίευσε στις 13 Οκτωβρίου ένα άρθρο που ισχυριζόταν πως ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, λάμβανε εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές, πέραν του επίσημου δηλωμένου μισθού και των μπόνους του και πως αγόρασε μία κατοικία στο Μαϊάμι, την περιόδο που έμενε εκεί για την προετοιμασία του Μουντιάλ, σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική αγοραία αξία της, καθώς και ότι τόσο εκείνος όσο και τα μέλη της οικογενείας του είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι της Shadi LLC, της εταιρείας που αγόρασε το εν λόγω ακίνητο στο Μαϊάμι.

Η βρετανική εφημερίδα τώρα «κατέβασε» το άρθρο, αφότου η FIFA αμφισβήτησε την ακρίβεια του ρεπορτάζ και ζήτησε διόρθωση, με τους «Times» να δημοσιεύουν στη συνέχεια την ακόλουθη διόρθωση σε απάντηση στο αίτημα της Ομοσπονδίας:

«Στις 13 Οκτωβρίου 2026, αναφέραμε ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο έλαβε έναν «δεύτερο μισθό» από τη FIFA, τον οποίο η FIFA δεν είχε αποκαλύψει. Αυτό είναι λανθασμένο. Δεν υπήρχε «δεύτερος μισθός».

Οι κανονισμοί δεν απαιτούν από τη FIFA να περιλαμβάνει έξοδα και αποζημιώσεις που έλαβε ο κ. Ινφαντίνο στην ετήσια έκθεσή της, καθώς δεν θεωρούνται «αποζημίωση» σύμφωνα με τις ελβετικές απαιτήσεις αναφοράς.

Δεχόμαστε επίσης ότι ο κ. Ινφαντίνο δεν αγόρασε ακίνητο στο Μαϊάμι σε ύποπτη υποτιμημένη αξία, όπως αναφέραμε, και ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του είναι οι νόμιμοι ή πραγματικοί ιδιοκτήτες της Shadi LLC και δεν έχουν κανέναν έλεγχο επί της εν λόγω εταιρείας, όπως προτείναμε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε αυτές τις διορθώσεις και ζητούμε συγγνώμη από τον κ. Ινφαντίνο και τη FIFA για τα λάθη».