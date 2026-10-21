Ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 18 γκολ σε 15 επίσημα παιχνίδια, με τις αμυντικές αδυναμίες του να αποτυπώνονται και στα στατιστικά της Super League.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ηρακλή, αλλά για ακόμη μία φορά χρειάστηκε να κυνηγήσει το σκορ. Η ανατροπή στην Τούμπα έδωσε τρεις βαθμούς στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι, χωρίς να κρύψει το πρόβλημα που την ακολουθεί από το ξεκίνημα της σεζόν: δέχεται γκολ με ανησυχητική συχνότητα και επιτρέπει στους αντιπάλους της να δημιουργούν ευκαιρίες.

Η εικόνα ποδοσφαιριστών με «ασπρόμαυρες» φανέλες να κάνουν διαρκώς πίσω βήματα πάνω στο τερέν, κάτι που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και ένδειξη έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν περιορίζεται στο πρωτάθλημα.

Σε 15 επίσημες αναμετρήσεις σε Super League, Κύπελλο και Ευρώπη, ο «Δικέφαλος» έχει δεχθεί 18 γκολ, με την εστία του να παραβιάζεται στα δέκα από αυτά τα παιχνίδια. Μόλις πέντε φορές κατάφερε να κρατήσει το μηδέν, ενώ ο μέσος όρος παθητικού φτάνει τα 1,2 γκολ ανά αγώνα.

Εννοείται πως το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά την τελευταία γραμμή της άμυνας. Συνδέεται με την πίεση, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, την ανισορροπία στις μεταβάσεις από την επίθεση στην άμυνα και τη δυσκολία του ΠΑΟΚ να ελέγξει τον ρυθμό των αναμετρήσεων.

Οι αριθμοί της Super League

Στις πρώτες επτά αγωνιστικές του πρωταθλήματος, οι «ασπρόμαυροι» έχουν δεχθεί εννέα γκολ, δηλαδή 1,29 ανά παιχνίδι, κρατώντας ανέπαφη την εστία τους μόλις δύο φορές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα εννέα γκολ παθητικό συμπίπτουν με τα αντίστοιχα αναμενόμενα γκολ των αντιπάλων (xGA). Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα των ευκαιριών που παραχωρεί ο ΠΑΟΚ δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των τερμάτων που έχει δεχθεί.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ έχουν καταγράψει 88 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 28 στον στόχο. Σχεδόν 13 τελικές ανά αγώνα, με τέσσερα σουτ να απαιτούν την παρέμβαση του τερματοφύλακα ή να καταλήγουν στα δίχτυα.

Χάνει την κατοχή, δεν κερδίζει την μπάλα ψηλά

Ακόμη ένα στοιχείο που προβληματίζει είναι η δυσκολία του ΠΑΟΚ να επιβάλει το παιχνίδι του.

Με μέσο όρο κατοχής 50%, βρίσκεται στην έκτη θέση της Super League, πίσω από τις τρεις ομάδες της Αθήνας, τον ΟΦΗ και τον Άρη. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με την περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην πίεση ψηλά.

Ο Λίσι δεν είναι από τους προπονητές που τρελαίνονται στην ιδέα της κατοχής της μπάλας, ωστόσο πρέπει να μας (απο)δείξει μέσα από τη δουλειά στο γήπεδο, ότι μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό. Το ζητούμενο είναι τι στυλ ποδοσφαίρου θέλει να παίξει η ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ καταγράφει μόλις τρεις ανακτήσεις κατοχής στο επιθετικό τρίτο ανά παιχνίδι, επίδοση που τον τοποθετεί στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος.

Οι αντίπαλοί του καταφέρνουν να ξεπερνούν την πρώτη γραμμή πίεσης και να μεταφέρουν την μπάλα προς την περιοχή του, αναγκάζοντας την αμυντική τετράδα να αντιμετωπίζει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν περιοριστεί νωρίτερα.

Ο Λίσι ψάχνει ισορροπία

Η είσοδος του Σιμόν Μπάνζα και η δυνατότητα συνύπαρξής του με τον Σερίφ Εντιαγέ προσφέρουν στον ΠΑΟΚ περισσότερες επιλογές στην επίθεση. Ταυτόχρονα, όμως, οποιαδήποτε αλλαγή σχηματισμού απαιτεί διαφορετική διαχείριση των χώρων και μεγαλύτερη συνέπεια στις επιστροφές.

Ο Αλέσιο Λίσι καλείται να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην επιθετική αποτελεσματικότητα και στην αμυντική ασφάλεια, χωρίς να εξαρτάται η ομάδα του από την ικανότητα των ποδοσφαιριστών της να ανατρέπουν εις βάρος τους σκορ.

Η νίκη επί του Ηρακλή πρόσφερε χρόνο και βαθμούς. Δεν έδωσε, όμως, απαντήσεις για την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Και όσο οι αντίπαλοι συνεχίζουν να δημιουργούν με τέτοια συχνότητα, τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται η πίεση για λύσεις.