ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της ήττας από τη Λιετκάμπελις
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Δείτε την παρακάμερα της ήττας του ΠΑΟΚ από τη Λιετκάμπελις στη Λιθουανία.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Λιετκάμπελις με 95-86, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο EuroCup.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβασε την παρακάμερα της αναμέτρησης, όπου φαίνεται το ταξίδι στη Λιθουανία και μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα, καθώς και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν στο πλευρό της ομάδας.
Αναλυτικά η παρακάμερα:
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