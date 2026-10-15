Ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Νίκος Τσιακμάς, μίλησε για την εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στον ΠΑΟΚ (17/10, 16:00), για την 3η αγωνιστική της GBL.

Ο 27χρονος γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Νίκος Τσιακμάς, τοποθετήθηκε αναφορικά με το εντός έδρας παιχνίδι της ομάδα του απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Έλληνας αθλητής στάθηκε στο βάθος του πάγκου, που διαθέτει ο Δικέφαλος του Βορρά και στη συγκέντρωση, που οφείλει να δείξει η ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πρόκειται για ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι αισθητά ενισχυμένος και με πολύ μεγάλο ρόστερ. Ωστόσο είναι ένα παιχνίδι στην έδρα μας και με τη κατάλληλη προσήλωση θα παλέψουμε για τη νίκη. Θέλουμε το κόσμο στο πλευρό μας ώστε με τη δικιά του ώθηση να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα».