O ΠΑΟΚ δήλωσε τον Μοτιεγιούνας στη GBL
Ο Λιθουανός σέντερ, πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του, στην "Kalnapilio Arena" την περασμένη Τρίτη, παίζοντας για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και πλέον, μπορεί να είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι και για τα παιχνίδια της Greek Basket League.
Ο "D-Mo" πήρε τη θέση του Κλίφορντ Ομορούγι, στην οκτάδα των ξένων που είναι δηλωμένοι στο πρωτάθλημα, με το Νιγηριανό σέντερ να είναι, έτσι κι αλλιώς, στην πόρτα της εξόδου από το "Δικέφαλο του Βορρά".
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στη Ρόδο το Σάββατο (17/10, 16:00) για την 3η αγωνιστική της GBL και ο Τρινκιέρι έχει πλέον τη δυνατότητα να επιλέξει τον Μοτιεγιούνας για την εξάδα των ξένων και στους αγώνες πρωταθλήματος.
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